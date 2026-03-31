- Los canadienses de Gran Tierra se quedan con la explotación de 2 pozos de Ecopetrol en Cesar

Ricardo Roa y el CEO de la petrolera que cotiza en Toronto, Gary Guidry, solicitaron a la SIC autorización para integrarse y aprovechar esta riqueza probada

Mediante un esquema de colaboración que incluye esfuerzos técnicos y operativos, Ecopetrol cederá la producción de los campos petroleros Tisquirama y San Roque a la compañía canadiense Gran Terra Energy.

La nueva figura de integración empresarial se realiza mediante la suscripción de un acuerdo de participación en los campos Tisquirama y San Roque, ubicados en el departamento del Cesar. Este movimiento concreta la cesión de la producción de ambos activos a Gran Tierra por parte de Ecopetrol, pues forman parte de un convenio original de Explotación de Hidrocarburos suscrito entre Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) el 11 de octubre de 2007 para el Área de Operación Directa Tisquirama.

El esquema de colaboración no implica la creación de una nueva persona jurídica, sino la unión de esfuerzos técnicos y operativos entre ambas partes.

La ejecución del proyecto contempla una inversión de USD 92,4 millones que será asumida en su totalidad por Gran Tierra Energy. El programa de inversión, diseñado para un periodo de 40 meses una vez sea aprobado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se enfocará en técnicas de recobro secundario mediante la inyección de agua. El objetivo principal es incrementar la producción de hidrocarburos y extender la vida útil de estos campos.

El acuerdo se desarrollará en dos etapas: inicialmente, Gran Tierra recibiría un porcentaje de la producción incremental y, en una fase posterior, accedería a un porcentaje de la producción total. Aunque los detalles financieros exactos se mantienen bajo reserva, informes del sector indican que la canadiense tendría una participación operativa inicial del 49 %.

Esta nueva colaboración se suma a la trayectoria de éxito de Gran Tierra en Colombia, donde opera 25 bloques y sostiene una producción consolidada de 48.235 bpd (barriles por día) a diciembre de 2025. Para el año 2026, la compañía proyecta mantener su producción entre los 47.000 y 49.000 barriles diarios, apoyada en el desempeño de campos como Acordionero, Costayaco y Cohembi.

Gran Tierra Energy y Ecopetrol poseen un contrato de Producción Incremental de hidrocarburos en el bloque Suroriente, en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, que acordaron ampliar por 20 años el pasado mes de septiembre de 2023. Las condiciones establecen, entre otras, una participación de 52 % para Ecopetrol y 48 % para Gran Tierra, que ha sido socio-operador del bloque Suroriente desde marzo de 2019.

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