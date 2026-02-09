Tres aerolíneas colombianas junto a 5 del mundo regresan con sus vuelos a Venezuela

Wingo, Avianca y Latam vuelven a Caracas y también las grandes Rutaca y Gol de Brasil, Turkish Airlines de Turkía y TAP de Portugal que completan 34 vuelos semanales

Media docena de aerolíneas comerciales regresan con sus vuelos a Venezuela, cuyo espacio aéreo permanecía cerrado debido a la orden dada por Donald Trump el pasado 1 de diciembre. Ahora, la incertidumbre que pesaba sobre la aviación comercial ha terminado: la reapertura del espacio aéreo venezolano, ordenada también por el gobierno de Estados Unidos después de la captura y extracción de Nicolás Maduro como jefe del régimen, despejó un temor que había pesado sobre aerolíneas de todo el mundo.

Atrás queda lo que todos temían: la posibilidad de que el escenario militar en el Caribe derivara en incidentes con aeronaves civiles. Con ese riesgo fuera del tablero, las aerolíneas internacionales han regresado, primero de manera cautelosa y cada vez con una programación más amplia.

| Lea también: Bogotá - Medellín, la ruta estrella de Colombia que se coló en el top diez de las más transitadas del mundo

En Colombia, la respuesta fue casi inmediata. La primera aerolínea en volver a operar vuelos hacia Caracas fue Wingo, que reactivó su ruta desde Bogotá el pasado 16 de enero. La decisión marcó el punto de partida para la normalización de la conectividad aérea entre ambos países, una relación que había quedado en pausa tras el cierre del espacio aéreo y las alertas de seguridad emitidas por la autoridad aeronáutica de Estados Unidos para la región.

Luego de una evaluación de las condiciones operativas y de seguridad realizada entre las autoridades de los dos países, Avianca dio la noticia de que reinicia operaciones y confirmó que su conexión diaria con la capital venezolana será a partir del próximo 12 de febrero. Latam Airlines Colombia anunció también que retomará sus vuelos entre Bogotá y Caracas desde el 23 de febrero con cuatro frecuencias semanales, y tiene el plan de aumentar a siete vuelos por semana a partir del 1 de abril, sujeto a aprobaciones regulatorias.

El mensaje con el que los Estados Unidos ordenó la reapertura de los cielos fue leído por la industria como una señal política y operativa: el riesgo había quedado atrás y el espacio aéreo volvía a considerarse transitable bajo condiciones normales de seguridad. A partir de ese momento, las aerolíneas activaron sus planes de retorno, algunas con fechas inmediatas y otras con cronogramas escalonados para las semanas siguientes.

| Lea también: La pelea que le ganó Latam en cabeza de Zarante Bahamón a la gigante American Airlines en Colombia

Desde Madrid, la aerolínea Laser programó el regreso de su ruta a partir del 18 de febrero. Desde Brasil, Rutaca anunció vuelos desde Manaos desde el 24 de febrero, mientras que Gol activará su conexión desde São Paulo a partir del 8 de marzo. Desde Europa y Medio Oriente, Turkish Airlines retomará su operación desde Estambul el 3 de marzo y TAP Portugal reanudará vuelos desde Lisboa el 30 de marzo. En el caso de Estados Unidos, la ruta desde Miami quedó pendiente de definiciones regulatorias.

En conjunto, la ruta suma 34 vuelos semanales, casi cinco vuelos por día, una cifra que no se veía desde antes del cierre del espacio aéreo y que refleja la velocidad con la que el mercado empezó a reactivarse.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.