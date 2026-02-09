La pelea entre 2 gigantes casas de apuestas que ganó Betplay, la firma que patrocina el fútbol colombiano

De cara al Mundial 2026, Rivalo buscó registrar un jingle publicitario, pero la SIC le negó el permiso tras la oposición de Corredor Empresarial, dueña de BetPlay

Según datos del último mundial celebrado en Catar, en 2022, el recaudo de las casas apostadoras alcanzó un aproximado de US 1.800 millones. Por esta razón, los creativos de la casa de apuestas Rivalo decidieron madrugarle al mundial de este año y propusieron el eslogan “El casino online más grande de Colombia” como gancho y lo llevaron ante la SIC para su registro.

Corredor Empresarial, cuyo CEO es Germán Alberto Segura y es dueña de Betplay, Super Astro y Las Deportivas, objetó las aspiraciones que tenía Rivalo de acuñar la frase alegando que se privaría a las demás casas apostadoras de usarla y, en segundo lugar, porque se trata de una frase genérica.

Rivalo llegó al país en 2018, y en ocho años en el mercado ha conseguido posesionarse en el mercado de las apuestas en gran medida debido a sus campañas publicitarias. Ahora, por intermedio de una de sus marcas: Teclino, buscaba anticiparse al mundial y lanzar su frase varios meses antes. El gerente designado de Teclino es Álvaro José Mosquera, quien buscó el visto bueno de la Superintendencia de Industria y Comercio, hoy bajo la dirección de Cielo Rusinque.

Betplay, que es considerada la joya de la corona para Corredor Empresarial y es patrocinadora oficial del fútbol profesional colombiano y apoya directamente a equipos como Atlético Nacional, o Independiente Santa Fe, no tardó en manifestar sus objeciones ante la intención de Teclino.

En respuesta a los alegatos, los juristas contratados por Rivalo señalaron que el jingle siempre se utilizaría de forma accesoria a la frase “Tu mejor jugada”, y con ello quisieron mitigar la impresión de que la frase era universal. Sin embargo, en primera instancia, la SIC decidió negar el registro de “El casino on line más grande de Colombia”.

Puede mirar: Los poderosos canadienses dueños de Isagen lograron defender la prestigiosa baterías MAC que compraron hace 7 años

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.