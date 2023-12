Por: Mario Lamo |

diciembre 18, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

(Reseña del libro de 522 páginas, escritor anónimo, editoras Zoey O’Toole y Mary Holland)

El tema de las vacunas ha sido por décadas prácticamente un dogma incuestionable. Cualquier libro o persona que se cuestione la seguridad de las vacunas es calificado inmediatamente como “antivacunas”. El libro Tortugas hasta el fondo: Ciencia y mitos de las vacunas explora con referencias científicas a documentos publicados la historia secreta de las vacunas, incluidas las fallas que existen en su proceso de aprobación, lo cual lleva a cuestionar su seguridad.

..Publicidad..

Este libro tiene una historia peculiar, ya que fue primero publicado en hebreo en Israel en 2019 por un autor anónimo. Este simple dato nos da a entender que a pesar de que estamos ante un libro de carácter científico, plenamente documentado, el autor decidió permanecer en el anonimato por las implicaciones que esto le podría traer en su vida profesional, tales como ser desacreditado e incluso perder el trabajo que estuviera desempeñando.

...Publicidad...

Una de las editoras de este libro es la abogada Mary Holland, quien preside actualmente la organización Children's Health Defense® (Defensa de la Salud Infantil) la cual fue fundada por Robert F. Kennedy, Jr. Mary Holland también escribió el prólogo del libro.

....Publicidad....

Children's Health Defense® se llamó inicialmente en 2007 Proyecto Mercurio Mundial, fue dirigido hasta hace poco por Robert F. Kennedy Jr., quien dejó el cargo para ser actualmente candidato presidencial. Este proyecto fue definitivo para que se suprimiera el mercurio en las vacunas infantiles, ya que este es una neurotoxina que estaba causando daños permanentes en el cerebro de los niños vacunados

Zoey O’Toole la otra editora del libro, fundó el grupo Thinking Moms’ Revolution (Revolución de las madres pensantes) para crear conciencia acerca de enfermedades causadas a los niños por el uso excesivo de medicinas, vacunas, toxinas ambientales y alimentos procesados, etc. Ella empezó a trabajar en CHD como enlace con la editorial en agosto de 2022.

Algunos lectores se preguntarán acerca del curioso título del libroTortugas hasta el fondo: Ciencia y mitos de las vacunas.

El título se refiere a un antiguo cuento que ilustra el debate entre una persona del común y un científico, quienes dialogan acerca de qué sostiene el mundo.

Según el relato, una anciana escucha la conferencia de un astrónomo sobre la Tierra y su lugar en el sistema solar. Al final decide enfrentarlo para decirle que su “teoría” está equivocada y que existe otra mejor.

Cuando el científico le pide que se la explique, ella le cuenta que la Tierra está en realidad sostenida sobre el lomo de cuatro elefantes muy grandes, los cuales están sobre la caparazón de una tortuga incluso más grande.

Entonces, el astrónomo, perplejo, le pregunta: “Pero, ¿sobre qué está parada la tortuga?”, la mujer responde con seguridad: “¡Sobre otra tortuga incluso más grande! Como verá, ¡hay tortugas hasta el fondo!”.

Esta anécdota sirve para ilustrar el debate que se ha presentado acerca de las vacunas y su seguridad, y a partir de la misma nos podemos preguntar quién tiene razón en el debate sobre las vacunas: ¿el personal médico que afirma que "las vacunas son seguras" o los padres que sostienen que los eventos adversos serios son demasiado frecuentes? Basándose solo en fuentes médicas convencionales que incluyen publicaciones de los Centros de Control de Enfermedades de USA (CDC), documentos científicos revisados por expertos, etc., Tortugas hasta el fondo nos conduce por el sendero científico hasta llegar a una conclusión que tiene mucho sentido.

Este no es un libro sencillo ni simplificado, aunque el autor usa un lenguaje comprensible para cualquier persona, ha incluido más de 1.200 referencias de fuentes debidamente acreditadas.

Las preguntas esenciales a las que se refiere el libro son si las vacunas son "seguras y eficaces”, si la ciencia ha comprobado esto o si simplemente todo está basado en un mito, como el de las tortugas.

El libro está dividido en 10 capítulos, los cuales exponen de una manera sistemática las fallas que existen en las vacunas y en su proceso de aprobación, por ejemplo el Capítulo 1 se hace esta pregunta crucial: ¿Cuánto podemos saber sobre la seguridad de los productos que inyectamos a nuestros hijos si ninguna de las vacunas del calendario infantil de los CDC ha sido probada contra un verdadero placebo?

Este es un punto en verdad importante, ya que la mayoría de los padres no saben que las vacunas son inherentemente inseguras y además que si no se prueban con un placebo, cualquier daño que causen quedará sin detectarse.

El Capítulo 2 nos da una visión a fondo de los efectos adversos de las vacunas, ya que estos se dan por descontados. Sin que los mismos fabricantes entiendan cómo pueden causar las vacunas efectos adversos es imposible para los padres saber si la vacuna está causando un efecto adverso a su niño.

El Capítulo 3 critica la forma en que se notifican los efectos adversos de las vacunas, lo cual supuestamente serviría para comprobar la seguridad de las mismas después de que se realizaran los ensayos clínicos menores y cuando se administra la vacuna a decenas de millones de personas. Según el autor, el sistema de notificación de efectos adversos no funciona, y se pregunta: ¿se diseñó a propósito de esta manera?

En los Capítulos 4 y 5 se demuestra cómo se pueden manipular los estudios epidemiológicos para producir cualquier resultado que se desee. Aquí se analizan los sesgos de los fabricantes de vacunas para llegar a conclusiones que les favorezcan.

El capítulo 6 contrarresta las afirmaciones de las agencias sanitarias de que el calendario de vacunación infantil ha sido plenamente probado. Esto no está basado en hechos ya que no ha habido pruebas aleatorias controladas. Tampoco ha habido grandes estudios de observación a largo plazo entre niños vacunados y no vacunados. Si se hicieran estos estudios, esto probaría de una vez que las vacunas son seguras y callaría a los escépticos, entonces, ¿por qué no los hacen?

El Capítulo 7 demuestra que no existen pruebas de que el calendario de vacunación así como como la cantidad de vacunas sean lo mejor o que sean seguros.

El Capítulo 8 desbarata un mito ampliamente diseminado acerca de la vacunación: Que esta disminuyó la mortandad infantil, ya que resulta que la mortandad ya había bajado cuando se introdujeron las vacunas que supuestamente acabaron con ciertas enfermedades. Y, además este capítulo nos presenta una pregunta igualmente clave, ¿por qué han aumentado las enfermedades crónicas desde que se amplió el programa de vacunación infantil?

El Capítulo 9 trata de la inmunidad de rebaño, uno de los temas usados para justificar la vacunación en masa. Este capítulo explica que solo una minoría de las vacunas que se aplican a nuestros niños son lo suficientemente eficaces como para proporcionar una inmunidad de rebaño, sin importar cuántos niños vacunados haya. Para que haya inmunidad de rebaño, se necesita que determinada vacuna pueda prevenir la infección y la transmisión de una enfermedad. Si una vacuna no puede proporcionar esto, no se puede alcanzar la inmunidad de rebaño, y no hay nada más que discutir.

Un examen honesto del libro hasta este punto debería abrir a los lectores más perspicaces a la posibilidad de que la narrativa de las vacunas pueda, de hecho, estar anclada más en el mito que en la ciencia. En resumen, ¿cómo podemos saber que las vacunas infantiles son seguras si ninguna ha sido probada contra un verdadero placebo?

La tortuga grandota

El capítulo 10 aborda uno de los temas más importante del libro. Este es el tema más difícil de debatir para muchos defensores de las vacunas, especialmente los médicos.

En este capítulo se hacen algunas preguntas para poner a pensar en serio si las vacunas son eficaces y si detrás de ellas hay algún engaño. Para ello el autor trata el tema la poliomielitis. Para ello se hace preguntas específicas: “¿Por qué la incidencia de la poliomielitis ya estaba en declive antes del uso generalizado de la vacuna Salk en el mundo occidental?” y “¿Por qué se triplicó la incidencia de parálisis similares a la poliomielitis en los países del Tercer Mundo coincidiendo con las intensas campañas de vacunación de la Organización Mundial de la Salud en ellos?”.

Estas preguntas nos invitan a cuestionarnos más “datos científicos” relacionados con las vacunas y a preguntarnos que es lo que sostiene la última tortuga sobre la que se construyó el andamiaje de la vacunación.

Cómo sacar lo mejor de este libro

El autor plantea en este libro una serie interesante y relevante de preguntas acerca de las vacunas. Una manera útil de usar este libro es extraer dichas preguntas y hacérselas a sus doctores para ver si tienen alguna respuesta. Los médicos por lo general se irán por la línea oficial, jurando que las vacunas son seguras, pero ahora los padres tienen una herramienta eficaz con preguntas precisas para cuestionarse la seguridad de las vacunas.

El libro cuenta además con cientos de enlaces de referencias (publicados por aparte), los cuales sirven para profundizar sobre cualquiera de los temas.

Aunque el autor no presenta pruebas de que las vacunas sean completamente perjudiciales, sí demuestra por completo que no hay ninguna prueba hasta el momento que demuestre que ninguna vacuna es segura, a pesar de que esto se pregona a los 4 vientos en periódicos, vallas publicitarias y comunicados de los Ministerios de Salud. El autor se hace unas preguntas fundamentales que a muchos padres les pueden servir de punto de partida para cuestionarse las vacunas en general:

“¿Por qué, después de siete décadas, no tenemos ninguna prueba de que las vacunas aporten más beneficios que riesgos? ¿Por qué se hacen las pruebas de las vacunas infantiles con otras vacunas o sustancias que no son placebos para establecer la seguridad cuando un verdadero placebo sería más seguro y ofrecería más información? ¿Por qué no se ha hecho nunca un estudio comparando la salud general de los niños no vacunados con la de los niños vacunados?

El autor no responde estas preguntas ya que no quería incluir respuestas especulativas.

Además, estas son preguntas más bien para las autoridades de salud pública,

las cuales hasta el momento carecen de respuestas para las mismas.

Tortugas hasta el fondo: Ciencia y mitos de las vacunas es un cuestionamiento total de la seguridad de las vacunas y provee tanto a padres como a personal médico muchas preguntas esenciales para empezar a cuestionarse los dogmas que por siglos se han tejido en torno a las vacunas. La idea es despertar el pensamiento crítico de la gente para que a la hora de recibir una vacuna se pregunte si en verdad la necesita, si esa vacuna producirá el resultado anunciado y si sus efectos secundarios superan los supuestos beneficios que pueda tener.