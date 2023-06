¿Todos son basura? La ‘influencer’ que participó en robo millonario en Cartagena

.Publicidad.

Valentina ‘Mor’ Velazquez, es una ‘influencer’ que se hizo bastante conocida por un video viral, donde la entrevistan, allí dice ser paisa y finge el acento, lo graciosos es que la joven es de Venezuela y solo quería parecer del territorio antioqueño. Desde ese momento, Valentina, empezó a subir videos y diferentes contenidos a sus redes sociales, ganando seguidores. Ya cuenta con poco más de 63 mil. Aunque muchos la tildan con los peores adjetivos posibles, ella factura de esa mala fama pues se dedica sobre todo al contenido para adultos y parece que le va bien.

TENEMOS RESPUESTA: Valentina “Mor” Velásquez pic.twitter.com/fCleCM9xRR — Alex Bare (@alexbaretv) March 31, 2022

Al parecer, Valentina ‘Mor’, se encontraba de viaje en Cartagena con su novio, en el sector de El Laguito. Según lo informó Telemedellín, la pareja inició el robo en el restaurante del hotel donde se estaban hospedando. Se robaron un lujoso reloj, una MacBook, entre otros artículos. En total unos $ 5.000.000 millones de pesos colombianos. Sin embargo, fueron descubiertos y capturados por la policía. Luego los llevaron esposados hasta un CAI y encontraron la mayoría de cosas a excepción del reloj, no se sabe que hicieron con él.

Pero como la justicia de este país no es cien por ciento efectiva, al día siguiente los liberaron, no contentos con lo que les pasó, Valentina ‘Mor’ y su novio decidieron emprender otro robo. Como si esto no fuera suficiente descaro, el segundo robo lo realizaron en el mismo hotel y quedó grabado en cámaras. Allí se les ve intentando abrir varias puertas hasta que logran abrir una. Entre los artículos que robaron estaba un iPhone, un televisor, maletas con ropa, sábanas y sorpresivamente un decodificador de Wifi. Hasta el momento no se sabe que sucedió con ellos después del hurto o si el dueño del hotel ya tomó acciones legales.

Valentina Mor Robando En Un Hostal De Cartagena Más De 5millones en Artículos pic.twitter.com/Ayzww6UQk3 — MedraTk Og (@andrews_camilo) June 2, 2023

