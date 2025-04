¿Todos contra Miguel Uribe? Se agudiza la gazapera en el Centro Democrático

.Publicidad.

Tal y como pasó en el 2018 y el 2022, el escenario de disputa se toma el partido Centro Democrático. ¿La razón? El mecanismo para definir al candidato que los representará en las elecciones presidenciales del 2026. En esta ocasión, la foto no cambia mucho, pero hay dos nuevos alfiles del uribismo que se disputan el aval de la colectividad en el camino hacia la candidatura del Centro Democrático, y que, desde ya, no dudan en hacer públicas sus diferencias internas.

En el ramillete de precandidatos se encuentran “las generalas”, como las llama el líder natural de ese partido —el expresidente Álvaro Uribe —: las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín. La cuota masculina, por su parte, está representada por los también senadores Miguel Uribe y Andrés Guerra.

En la foto, el ramillete de precandidatos del uribismo: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Miguel Uribe y Andrés Guerra.



Qué ha pasado con la candidatura del Centro Democrático

No es un secreto que en 2018 a varios de los militantes del uribismo, como a la entonces congresista Cabal, no les gustó la manera como Iván Duque ganó la consulta interna del partido. En 2022, el panorama no fue distinto: cuando Óscar Iván Zuluaga se consagró como la carta del Centro Democrático, la también precandidata se mostró en desacuerdo. El punto de discordia es Miguel Uribe, quien se anticipó a la campaña y los demás precandidatos parecen no coincidir con Uribe Turbay en los mecanismos preelectorales que propone. A finales de marzo, se reunieron sin él en la casa de Paloma Valencia para discutir el mecanismo con el que definirán al candidato único del partido para el otro año.

Aunque comparten partido, todos apuntarían contra Miguel Uribe: las senadoras Cabal, Valencia y Holguín, junto a Andrés Guerra, no se la están dejando fácil en la carrera por el aval.



Uribe no se quedó quieto y emprendió viaje a uno de los fortines políticos del Centro Democrático, Medellín, donde tiene buena acogida, igual que su rival Germán Vargas Lleras. En su visita, aseguró públicamente que “Antioquia ya decidió” y se autoproclamó el alfil del Centro Democrático. Además de “las generales”, el contrincante paisa Andrés Guerra también protestó y terminaron todos reunidos, con registro fotográfico incluido.

Una vieja pelea que se agita cada vez más

La encuesta, supuestamente financiada por un empresario cercano a Miguel Uribe y que lo daba como ganador, fue la chispa que encendió la candela. Las comparaciones no se hicieron esperar, y algunos lo pusieron al nivel del comportamiento de Sebastián Guanumen —actual embajador en Chile— durante la campaña presidencial de 2022.

María Fernanda Cabal también le echó fuego al tema, cuestionando a Miguel Uribe por presuntamente gastar hasta $100 millones mensuales en su campaña, todo mientras Álvaro Uribe pide austeridad.

Aunque Uribe Turbay ha repetido hasta la saciedad que si no es el candidato del uribismo apoyará a su compañero elegido, lo cierto es que sigue en correrías políticas por toda la nación: en Bogotá reunió a 5.000 asistentes, y en Bucaramanga incluso dejó caer que Mafe Cabal “podría ser una buena ministra de Defensa”.

El propio director nacional del CD, Gabriel Vallejo, ha reconocido las tensiones, pero no descarta aún la posibilidad de ajustar tuercas para llevar a consensos. Álvaro Uribe, por el momento, guarda silencio.

