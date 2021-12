"Toca pensar en la violencia que hay en la vida íntima de las mujeres"

.Publicidad.

La escritora caleña, Melba Escobar, ha tenido una prolífica carrera, no solo como novelista sino también como periodista. Y así lo demuestra con sus dos últimas publicaciones La mujer que hablaba sola y Cuando éramos felices y no lo sabíamos. En los dos libros aborda un tema urgente: el rol que la sociedad le ha impuesto a las mujeres. Aunque con narraciones incómodas que cuestionan al lector, los dos libros lo hacen de manera distinta. La mujer que hablaba sola, que publicó en 2019, se acerca al tema desde un monólogo, desde la introspección de una mujer que habla con su yo del pasado. Por otro lado, Cuando éramos felices y no lo sabíamos, recoge sus experiencias a partir de varios viajes que realizó la escritora a Venezuela hasta un par de meses antes de que comenzara la emergencia por el Covid-19. La crisis del país vecino afecta de una manera muy particular a las mujeres.

En esta conversación con Rosario Caicedo, Melba Escobar cuenta los detalles sobre lo que para ella debe ser una necesidad y es hablar sobre las violencias que implica el el rol impuesto a las mujeres.

-Publicidad.-

| Te puede interesar:

Publicidad.