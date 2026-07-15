¿Tiene deudas en mora de más de 5 millones? Así puede salir de ellas con hasta 50% de descuento

Según un estudio de Bravo Colombia, el 43% de los colombianos tiene al menos tres deudas sin pagar con un monto promedio que supera los $34 millones por persona

El endeudamiento sigue siendo uno de los principales desafíos para miles de hogares en Colombia. Aunque el monto promedio de las obligaciones muestra una leve disminución frente al año anterior, la acumulación de varias deudas continúa afectando a una parte importante de la población, especialmente a quienes enfrentan dificultades para equilibrar sus ingresos con sus gastos.

Ante este panorama, Bravo fortaleció un modelo que combina negociación de deudas, ahorro y educación financiera como herramientas para ayudar a quienes buscan recuperar su estabilidad económica.

De acuerdo con un estudio de la compañía, elaborado con información de más de 17 mil personas, el 43,3% de los colombianos con obligaciones en mora tiene entre tres y cinco deudas pendientes, una cifra inferior al 47% registrado en 2025, pero que sigue reflejando la presión financiera sobre miles de familias.

La investigación también encontró que la deuda promedio por persona alcanza los $34,1 millones este año. Aunque la reducción es moderada, el informe señala que todavía persisten factores como la inestabilidad laboral, la disminución de ingresos y el alto costo de vida como detonantes del sobreendeudamiento.

Educación financiera y negociación: la apuesta de Bravo Colombia para salir de las deudas

Como respuesta a esta realidad, Bravo implementa una estrategia que busca atender tanto el problema financiero inmediato como los hábitos que llevaron a esa situación.

El proceso comienza con un diagnóstico gratuito, en el que un asesor analiza el estado de las obligaciones y la capacidad económica de cada persona para diseñar un plan ajustado a su realidad.

Posteriormente se estructura un plan de ahorro destinado a negociar las deudas con las entidades financieras, con descuentos que pueden llegar hasta el 50%, dependiendo de cada caso. La compañía explica que el objetivo es construir una ruta de pago acorde con la capacidad del usuario.

La estrategia también contempla un crédito de finalización para quienes cumplen de manera constante con su plan de ahorro, mecanismo que busca facilitar la liquidación de las obligaciones y abrir una nueva oportunidad de acceso al sistema financiero.

Otro de los pilares del modelo es la Academia Bravo, un espacio de formación enfocado en fortalecer conocimientos sobre finanzas personales. Allí los participantes reciben herramientas para elaborar presupuestos, comprender la administración del crédito y desarrollar hábitos de gasto más sostenibles. La plataforma reporta cerca de 18 mil certificados entregados como parte de este proceso educativo.

Así se mueven las deudas de los colombianos

El informe evidencia que el 44,1% de los encuestados reconoce gastar más de lo que recibe, mientras que la mayoría de quienes solicitan apoyo tiene ingresos mensuales entre $1,5 millones y $3 millones. A esto se suma que el 19% atribuye sus dificultades a la reducción de ingresos, mientras que el 18,2% señala la pérdida del empleo como una de las causas principales del incumplimiento en sus pagos.

En cuanto al perfil de los deudores, las personas entre 31 y 40 años representan el 36,3% de los casos de mora. Además, el estudio muestra una distribución casi equilibrada por género: 52,4% son hombres y 47,6% mujeres. Por estado civil, los solteros concentran el 63,2% de los registros.

Los datos también indican que el 30% de las personas endeudadas cuenta con formación universitaria, lo que refleja que las dificultades financieras no están limitadas al nivel educativo. Regionalmente, Bogotá concentra el 18,9% de los casos, seguida por Medellín con el 4,7% y Cali con el 4,4%.

¿Sus deudas ya superan su capacidad de pago? Con presencia en Colombia, México, España, Italia, Portugal y Brasil y más de 16 años de experiencia, Bravo pone a su disposición un modelo que combina negociación, ahorro y educación financiera para acompañarlo. Regístrese en bravocredito.co y descubra cómo sanar sus finanzas y evitar caer en los errores del pasado.

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