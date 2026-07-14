El colombiano que no jugó con la Tricolor y aparece entre los 10 mejores futbolistas del torneo, según la FIFA

Julián Quiñones apareció en el Power Ranking de la FIFA por encima de varias figuras y volvió a abrir el debate sobre el talento que Colombia dejó escapar

Las grandes sorpresas del torneo no solo han llegado con los resultados. La eliminación de Francia, una de las máximas favoritas al título, sacudió las apuestas y confirmó que en el fútbol ningún pronóstico está asegurado. Sin embargo, mientras las selecciones luchan por un lugar en la gran final, la FIFA también ha puesto la lupa sobre el rendimiento individual de los futbolistas y reveló su más reciente Power Ranking, una clasificación que destaca a los jugadores con mejor desempeño durante la competencia.

En los primeros lugares aparecen varias de las figuras que han marcado el ritmo del campeonato. Kylian Mbappé lidera el listado gracias a su capacidad goleadora y al impacto que tuvo en cada uno de los partidos de Francia, aunque no pudo evitar la eliminación de su selección frente a España.

Detrás aparece Jude Bellingham, quien ha sido el gran líder de Inglaterra y llega como una de las principales amenazas para Argentina en la semifinal. El podio lo completa Lionel Messi, que una vez más ha sido determinante para mantener con vida a la Albiceleste.

Más allá de esos nombres, hay un detalle que llamó especialmente la atención: entre los diez mejores jugadores del torneo aparece un colombiano que ni siquiera vistió la camiseta de la Selección nacional.

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El colombiano que se metió entre los mejores del torneo sin jugar para la Selección Colombia

La clasificación continúa con futbolistas como Erling Haaland, Manzambi, Ousmane Dembélé y Harry Kane, todos protagonistas de sus respectivas selecciones. Sin embargo, en el décimo lugar aparece un nombre que para muchos pasó desapercibido: Julián Quiñones.

El delantero, nacido en Colombia y nacionalizado mexicano desde hace algunos años, logró meterse entre los futbolistas con mejor rendimiento de la competencia. Su actuación fue clave para el recorrido de México y las estadísticas explican por qué está en la élite del campeonato.

De acuerdo con el Power Ranking de la FIFA, Quiñones obtuvo una calificación promedio de 6,91 en ataque, 6,76 en creatividad y 5,28 en defensa, cifras que reflejan un delantero mucho más completo que un simple goleador. Su capacidad para participar en la construcción del juego y colaborar en la recuperación del balón terminó siendo tan importante como sus apariciones frente al arco rival.

Su presencia en este listado inevitablemente reabre un viejo debate en Colombia. Durante años, fue considerado una de las grandes promesas del fútbol nacional, pero nunca logró consolidarse con la Tricolor y terminó aceptando el llamado de México.

Hoy, mientras Colombia lamenta su eliminación y busca respuestas sobre cómo fortalecer su ataque de cara al futuro, Quiñones aparece reconocido por la propia FIFA como uno de los diez futbolistas más destacados del torneo, una muestra de lo que pudo haber sido con la Tricolor y finalmente terminó siendo con otra camiseta.

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