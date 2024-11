- Tiempo de reyes

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Llegaron con atuendos, con largos cetros y un montón de risotadas

Resulta ineludible encontrarse día tras día con foros de presidentes, jefes de recursos humanos, funcionarios o puros vendedores de seguros, no nos digamos mentiras, congregaciones de cabo a rabo aburridas, de poca cosa, para casi nada en la existencia de nadie. En cambio, no es usual y viene a ser simplemente deslumbrante, asistir a una reunión de reyes.

Pues vean ustedes que una así fue la cita de dos días de todos los reyes Momo en Barranquilla; los que han sido reyes del Carnaval al menos en los últimos 25 años, los soberanos vivos, los sobrevivientes y todavía danzarines, locuaces y declamadores.

En este encuentro picante de la verdadera realeza, llegaron los reyes Momo a hablar con profundidad del valor de la fiesta, de la noche, del sarcasmo para vivir de verdad, para resistir condiciones duras y crear armando mundos nuevos, paganos, artísticos, vitales; conversaron estos tipos encantadores del patrimonio simbólico, las comidas, las músicas, las mitologías y verdades de toda esta región.

Llegaron con atuendos, con largos cetros y un montón de risotadas, con mochilas de las que sacaron cosas serias para proponer sobre la política pública y comunitaria de las fiestas en Colombia (algo muy importante en un país que ha sobrevivido a tanto), todo esto a pleno pulmón, en tono siempre directo, sin hojas estadísticas de Excel, ni formalismos de cajón o presentaciones de PowerPoint, como sería invariablemente un foro monótono de expertos académicos sobre los mismos temas.

Para nosotros los cachacos que andamos a veces tan mal empacados en una camisa de fuerza con doble recubrimiento de plomo, esto parecería trivial. Sin embargo, en el Carnaval un rey Momo, un rey de la fiesta, un rey del hedonismo, es toda una institución, un señor del rito, uno que es de muerte y de vida, caras que no son tan distintas en un mismo trasiego; personajes que creen y convencen a la audiencia de que todo cuerpo humano es eterno porque al morir se vuelve tierra, se vuelve territorio sobre el que otros caminan y bailan y vuelven a morir y a nacer para el universo, materia a fin de cuentas que se convierte en savia y canto.

Cuando uno es cachaco no entiende lo que es ser rey, un rey con todas las credenciales, uno que no vive de su corona o sus tesoros, ni tampoco de blasones o pobrecitos egos

Cuando uno es cachaco ciertamente no entiende lo que es ser rey, un rey con todas las credenciales, uno que no vive de su corona o sus tesoros, ni tampoco de blasones o pobrecitos egos. Un rey Momo se alimenta de la movida de la vida, del Carnaval; nadie en Barranquilla ni en el resto del universo puede poner en duda que los reyes Momo son, además de dioses de la ironía, tremendos artistas, bailadores, cantantes, compositores, poetas redentores, gente que otra gente ama, gente que no está al día por obligación con todas las imposiciones y palabrerías convenientes de quienes atacan los reinados y las farras carnavaleras.

Ahí están los reyes con sus máscaras, porque en efecto, “Detrás de cada máscara hay una idea, y no se mata una idea con una bala”, no se mata una idea con nada.

Dos días de reyes, invitados a una ruta de acciones concreta emprendida por Diana Acosta

Dos días de reyes, invitados a una ruta de acciones concretas muy bien emprendida por Diana Acosta, una incansable gestora, y todo esto para plantear cómo hacer más entorno a las fiestas y el arte, eso que se conoce como política cultural, que no es otra cosa que una política de vida, de desarrollo humano, de sobrevivencia en nuestro caso.

Tiempo grato en el que fue posible ver, oír y aprender con Robinson Albor (Rey Momo 2000), quien además es el amo en la gran rumba de su Rancho Currambero, sitio clave para quien quiera meterse a fondo en la música; Ubaldo Mendoza (2004); Alfonso Fontalvo (2005); Armando Enrique Zambrano (2006); Julio Mario Sánchez (2007); José Ignacio Cassiani (2008); Wilfrido Escorcia (2009); Rafael Altamar (2010); Jairo Cáceres (2011); Baltasar Sosa (2012); José Francisco Llanos (2013); Álvaro Bustillo (2014); Carlos Cervantes (2015); Lisandro Polo (2016); Ricardo Enrique Sierra (2018); Freddy Cervantes (2019); Alcides José Romero (2020); Kevin Torres (2022); Sebastián Guzmán (2023); Juventino Milciades Ojito (2024); Gabriel Marriaga, el rey nombrado para el 2025. Germán Álvarez y Pedro Ramayá no pudieron asistir, pero ahí estuvieron.