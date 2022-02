Teo Gutiérrez, el delantero que saca la cara por la selección

Por: Carlos F. Garcia Salas |

febrero 07, 2022

Nacido y criado en el barrio la Chinita, ubicado en el suroriente de Barranquilla, Teo Gutiérrez emerge como esos fenómenos que produce el capitalismo, sobre todo en el deporte y específicamente en el fútbol, donde descollan figuras provenientes de los estratos más bajos de la sociedad que con escasos o nulos estudios de repente se enfrentan a grandes cantidades de dinero (aunque no en las misma proporciones de un Neymar o un Samuel Eto'o en su momento) como contraprestación por sus calidades futbolísticas y por la competencia despiadada de los clubes por explotar al mejor del momento.

La calidad futbolística de Teo (fue el rey de América en 2015) contrasta con su intemperancia, lo que le ha ocasionado fuertes altercados dentro y fuera de la cancha, y fue esto posiblemente lo que originó su salida de su amado Junior, al ser irreverente con el señor Fuad Char.

Y es esto precisamente lo que se desea resaltar, lo que a pesar de este entorno socioeconómico hostil, y de la pretendida intención de la dirigencia del Junior de arrodillarlo y sacarlo por la puerta trasera, hoy nos encontramos con un futbolista de 36 años siendo el mejor del cuadrangular que definió la final del futbol colombiano 2021, quedando campeón con el Deportivo Cali, aclamado por la hinchada del Junior y ganándose el corazón de los hinchas del Deportivo Cali a punta de pundonor y entrega.

Con mi poco conocimiento de estrategia y táctica futbolística, considero a Teo Gutiérrez como el delantero que mejor se ubica en la cancha, el que hace los movimientos tácticos arrastrando marcas y, por ende, creando espacios para que los goleadores hagan su trabajo. No obstante por su inteligencia de ubicación marca muchos goles.

Aunque la falta de gol de la selección no la va a solucionar Teo Gutiérrez; es una obstinación del profesor Reinaldo Rueda no convocarlo a sabiendas de que este anda por encima del 500 por ciento; a pesar de que muchos de los convocados actuales no llegan a la tercera parte de ese porcentaje.

Esta obstinación es criticada incluso por los analistas deportivos en el ámbito nacional (programas de televisión y prensa escrita).

La resiliencia de Teo es de admirar y ojalá su intemperancia la sepa manejar para que sea el héroe a imitar por todos esos jóvenes de esas barriadas marginadas donde el Estado brilla por su ausencia.