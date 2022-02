El primo de Álvaro Uribe vive en un apartamento que el paramilitar Don Berna entregó a sus víctimas

.Publicidad.

La primicia la dio Noticias Caracol. Mario Uribe, primo del expresidente Alvaro Uribe, fue condenado a 8 años de cárcel en el 2011 por sus vínculos con paramilitares. Los delitos específicos por el que lo condenaron fue delito para delinquir agravado. Además de la condena en la cárcel tuvo que pagar una multa de 6.500 salarios mínimos, equivalente a 3.481 millones de pesos.

Diez años después Mario Uribe sigue dando de que hablar. Según informó la Unidad Investigativa de Caracol, encabezada por Ricardo Calderón, Mario Uribe vive en un lujoso apartamento de El Poblado de Medellín, con 350 metros cuadrados, avaluado en 1.400 millones de pesos, que Don Berna, el famoso comandante paramilitar del Bloque Cacique Nutibara, le había entregado para reparar a sus víctimas.

El edificio se llama Saint Etienne y allí vive Mario Uribe desde hace 20 años. Según Caracol Noticias "El precio de venta de esta propiedad es de aproximadamente 1.400 millones de pesos, dinero que debería estar siendo usado para reparar a las víctimas de los paramilitares del bloque Héroes de Granada. Pero el Estado no ha podido recuperarlo".

Según el narcotraficante Tuso Sierra él mismo le vendió la propiedad a Uribe: "El apartamento en que Mario Uribe actualmente vive es el apartamento número 802 del edificio Saint Etienne, en la loma los González en El Poblado de Medellín. Ese apartamento se lo vendí yo y parte del pago se lo regalé".

Tuso Sierra tendría dos apartamentos mas en el lujoso edificio. Uno de ellos se lo entregó el propio Uribe como parte de pego de otro negocio. Según Sierra: "Él me dice que le ayude a conseguir un apartamento en Saint Etienne y yo viendo que él nos estaban ayudando y yo ayudándole, yo me le ofrezco a que yo tengo un apartamento allá, que yo le recibo su apartamento donde vive y que me dé la diferencia en dinero; él me dice que no le quite plata que él necesita plata, que le reciba el apartamento de Andes, yo le recibo el apartamento de Andes, le recibo ese apartamento y la diferencia, una parte él la abona a una constructora que se llama la Constructora Umbral".

Don Berna fue el temible comandante paramilitar que dominaba la comuna nororiental de Medellín y cuyo apoyo al ejército causó la masacre de la Operación Orion. En Justicia y Paz Don Berna había ofrecido ese apartamento en donde vive actualmente Mario Uribe para reparar a sus víctimas. Hasta el momento el primo del expresidente no ha dado una sola declaración.

Hace dos años Don Berna entregó ese apartamento de El Poblado para reparar a sus víctimas pero hasta el momento ha sido imposible que el Fondo de Reparación de las Víctimas, tome posesión de el inmueble.