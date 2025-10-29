- Tensión en la embajada de Colombia en Alemania por la insistencia de la embajadora de prescindir de un cónsul honorario

Yadir Salazar fue jefe de gabinete de la canciller Martha Lucia Ramirez y en contravía de la comunidad colombiana quiere sacar al cónsul en Stuttgart

Colombianos residentes en Alemania le hicieron llegar una carta a la Cancillería pidiendo frenar la decisión de la embajadora Yadir Salazar quien quiere prescindir del cónsul honorario de Sttugart, Gerhald Gassman, con el argumento de la edad y que lleva doce años en la representación diplomático, sin consideración de su reconocida labor y el apoyo que tienen en la comunidad de connacionales.

Del círculo de confianza de Martha Lucia Ramírez desde el Ministerio de Comercio Exterior, Yadir Salazar regresó a la cancillería donde había estado en el pasado, y cuando la vicepresidenta fue nombrada canciller por el Presidente Duque para reemplazar a Claudia Blum, la trajo del exterior para que fuera su jefe de gabinete. Se la recomendó a su coopartidario Álvaro Leyva, quien la sucedió en el Ministerio de Relaciones para que la nombrara embajadora en Alemania, y Yadir Salazar se posesionó en octubre de 2022.

La actual canciller Rosa Villavicencio quien se formó como vocera de la comunidad de colombianos en España y reconoce el valor de la voz de los connacionales en el extranjero, no ha tomado posición frente a la actuación de la embajadora Salazar que está cocinando desde hace varios meses.

El cónsul honorario le envió esta comunicación al Presidente Petro con quien interactuó con él cuando éste visitó Berlín el pasado 14 de junio del 2023 en el que le da argumentos para que respalde su permanencia en el cargo .

Los planes de la embajadora están sustentados en una directriz de la cancillería del 2015 que dispone que los cónsules honorarios no deben permanecer más de 4 años, mientras Gassman lleva ya doce años en el cargo. Sin embargo; son muchas las excepciones en otras partes del mundo en donde el criterio para su continuidad ha sido la efectividad del trabajo realizado.

Este consulado honorario depende por circunscripción del cónsul general de Colombia en Frankfurt Lennin Hernández Alarcón, un funcionario de carrera quien no ha brillado por su eficiencia, pero parece no quererse ver involucrado y ha preferido no darse por enterado.

