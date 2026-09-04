Tecnoglass entrega las primeras 500 ventanas para familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto

Chocó será el próximo destino al que enviarán 1500 unidades. En total serán más de 6 mil millones de pesos en aportes por parte de la multilatina colombiana

En respuesta a la emergencia registrada en distintas zonas del país, el grupo Tecnoglass se sumó a la campaña #ColombiaUnSoloCorazón para fabricar y entregar en tiempo récord ventanas de alta calidad a las comunidades más afectadas por el sismo.

El equipo de colaboradores de la compañía logró producir en pocas semanas las primeras 500 ventanas corredizas que ya fueron despachadas hacia Buenaventura en el Valle del Cauca.

Este es el primero de varios envíos, ahora saldrá uno de mil quinientas unidades para el Chocó, con la proyección de llevar también apoyo a familias en Cali, Pereira y Armenia, reafirmando el compromiso solidario de la compañía.

La multilatina, fabricante de productos arquitectónicos de alta calidad que se exportan a mercado internacionales, acudió al llamado de la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda, y anunció aportes por 6 mil millones de pesos a través de su COO Christian Daes .

Solidarios Siempre ahí. Salieron las primeras 500 ventanas para buenaventura y van 1500 para el choco. Despues Vamos para cali, Pereira, armenia. Y no con producto chimbo sino con una chimba de producto Barranquillero @FunTecnoglass @ABDELAESPRIELLA #AnaLuPineda pic.twitter.com/x3tmc67yHJ — Christian Daes (@ChrisDaes) September 2, 2026

Incluso y ante el llamado de la comunidad, Daes se anticipó a anunciar la colaboración de la

empresa a través del llamado de líderes comunitarios locales, entre ellos Wilmer Valencia quien dirige el festival folclórico de Buenaventura y quien agradeció a través de redes sociales el aporte.

Vamos a ir ayudando en diferentes ciudades independiente de lo ya ofrecido. BUENAVENTURA Comencemos por ti. Inicialmente vamos a enviar 500 ventanas de 1.2 por 1.2 Gracias Wilmar por permitirme ayudar pic.twitter.com/VDETnutNSM — Christian Daes (@ChrisDaes) August 20, 2026

Este es el primero de varios envíos que hará la ventanera desde Barranquilla para colaborar con la reconstrucción de varias ciudades afectadas por uno de los eventos naturales más devastador de los últimos años en Colombia.

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