El musical para disfrutar en fin de semana y no parar de reír; precios y horarios

Cuando llega el fin de semana hay muchas personas que buscan realizar actividades que puedan sacarlos de la monotonía, una de las que menos es tenía en cuenta es el teatro, sin embargo, este espacio brinda una gran oportunidad para distraer la mente del diario vivir y especialmente cuando las obras tienen una historia única. Este es el caso de Forever Young, un musical que se ambienta con los grandes éxitos del rock y el pop de todos los tiempos.

Esta obra de teatro fue presentada por La Fundación T de Teatro y Cristina Rodas en colaboración con Casa E Borrero el 18 de julio. Cuenta con elenco de talentos nacionales e internacionales de Natalia Bedoya, Mia Terán, Sandra Serrato, Camy Jiménez, Alejandro Martínez, José Manuel Ospina,

Alejandro Calle y Miguel Rico en el piano.

Desde el momento en que los actores salen al escenario no podrá parar de reírse, cuenta con humor fresco que hace que las carcajadas salgan naturalmente. Cada una de las interpretaciones de las canciones es impecable, podrá escuchar clásicos como 'We Will Rock You' ó 'I Will Survive' y para los que siguen el ritmo de la clave, algo como 'Yo Soy La Muerte' o para bajar las revoluciones, canciones como 'Me Gustas Tú', 'Lenguaje de Mi Piel', y 'El Baile De Los Que Sobran'; esto por mencionar tan solo algunas de las más de veinte canciones que dan forma al musical.

Cada acto de la obra lo hará vibrar al unisonó con las emociones de los personajes. Corre el año 2050 y el escenario se convierte en un asilo de ancianos e historias gloriosas paradójicamente llenas de vida que, van creciendo y contagiando de alegría a un público que sin duda cantará al unísono temas icónicos del rock y el pop interpretados por seis ancianos que se transforman en verdaderas estrellas de la música de otrora época, cantando, bailando y usando sus mejores galas.

Las funciones son para mayores de 12 años y van de jueves a sábado a las 8 p.m. y domingos a las 5 p.m. en la Sala Arlequín Casa E Borrero (Carrera 24 # 41-69). Las entradas están disponibles en Pintiket.com.