- Tate quieto de Mintrabajo Sanguino a establecimientos que se hacen pasar como sindicatos para evadir la ley en Bogotá

El Personero de Bogotá Andrés Castro aprovechó una reunión con el Ministro de trabajo Antonio Sanguino para desenmascarar una lista de 200 establecimientos de comercio que según él trabajan bajo la fachada de ser sindicatos y con ello sacar ventajas de las condiciones especiales con las que pueden actuar. El Ministro de trabajo fue contundente en llamar al Personero a aplicarles el código penal si era del caso para frenar el abuso y recordó a las autoridades su obligación de sellar cualquier establecimiento comercial que se ampare bajo la figura de sindicato para poder operar y no cumpla con las normas establecidas para su funcionamiento.

La denuncia fue la ocasión para que el Ministerio anunciara la expedición de una circular para recordar las condiciones de que se requieren para ser reconocidas como organizaciones sindicales. El Personero advirtió que los llamados sindicados, se permite la entrada de niños, niñas menores de edad y adolescentes, hasta han encontrado casos de trata de personas, venta de droga y licor a menores. También han encontrado armas de fuego y armas blancas, violan las normas penales, incumplen los horarios de funcionamiento y los requisitos como establecimiento comercial.

Sanguino insistió en que esta figura no puede ser utilizada con fines distintos a los de su naturaleza. Por lo tanto, aquellos establecimientos que, están funcionando sin el lleno de los requisitos exigidos para las empresas comerciales y con la vulneración de los derechos laborales, deben ser objeto de control por parte de las autoridades Distritales y Nacionales, teniendo en cuenta que el problema no es sólo de Bogotá, sino a nivel Nacional que viene creciendo sin ningún tipo de control. En la reunión estaban presentes otras autoridades distritales como el Secretario de Gobierno de Bogotá Gustavo Quintero Ardila, quien reconoció la situación.

Entre el 2022 y 2025, las autoridades en Bogotá han cerrado 29 establecimientos nocturno que operaban con la fachada de sindicato para evadir los controles de la Alcaldía y la policía metropolitana, entre los centros nocturnos sellados están: bares, clubes y establecimientos comerciales, los cuales estaban incumpliendo las normas del código de policía y fiscales como la venta ilegal de bebidas alcohólicas, venta de droga y prostitución. Según el Secretario de Gobierno de Bogotá Gustavo Quintero, el pasado mes de agosto cerraron el establecimiento Klandestino por 5 días y Sahara VIP por 90 días porque estaban trabajando bajo la fachada de sindicato.

Este tipo de centros nocturnos, se registran bajo la figura de sindicatos para poder evadir el control de las autoridades y funcionar hasta altas horas de la madrugada, lo cual les facilita la venta de droga y bebidas alcohólicas a menores de edad. En tal sentido, las organizaciones sindicales tienen prohibido realizar actividades con ánimo de lucro, como bares, discotecas, clubes y negocios nocturnos con fines de explotación económica.

Un establecimiento comercial que opere bajo la fachada de sindicato, es considerado por las autoridades como un sindicato ilegal, el cual podría ser objeto de sanción, las cuales van desde un salario mínimo hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

