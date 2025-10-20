El excicilista logró un acuerdo con Sura liderada por Juan David Escobar para ofrecer una póliza exclusiva para clientes de Go Rigo Go

Tras dejar el ciclismo profesional, el paisa ha decidido dedicarse de lleno a sus negocios. Además de impulsar su imagen como figura de marcas como AKT, sigue llevando su empresa Go Rigo Go a nuevos niveles. Recientemente se conoció que, durante 2024, fue la segunda compañía que más artículos vendió en el segmento del ciclismo recreativo. Este éxito ahora es aprovechado por Seguros Sura, que decidió aliarse con Urán.

Esta unión busca ofrecer una póliza inédita, con la que se espera impactar a unos 36 mil deportistas y aficionados al ciclismo. Los grandes beneficiados serán los usuarios que compren productos —tanto en tiendas físicas como virtuales— de Go Rigo Go. El secreto está en adquirir una bicicleta de la línea Uranium, de la marca de Rigoberto, cuyos precios superan los $5 millones y, en algunos casos, los $10 millones.

Al comprar una de estas bicicletas, los usuarios podrán recibir 12 acompañamientos anuales, un beneficio que no termina allí. Además, quienes realicen compras por $300 mil o más obtendrán un acompañamiento mensual, sumado a la asistencia mecánica y al apoyo en situaciones imprevistas que ofrecerá la póliza. En conjunto, se trata de un servicio pensado para brindar seguridad y respaldo integral a los ciclistas.

Detrás de esta alianza se encuentran Rigoberto Urán, quien fundó su marca en 2014 y hoy cuenta con 11 tiendas físicas en todo el país, y Juan David Escobar, presidente de Seguros Sura. Escobar es ingeniero de sistemas de la Universidad Eafit, lleva nueve años en el cargo y 18 años en la compañía, en la que ha ocupado distintos puestos de liderazgo.

Las proyecciones a futuro de este negociazo de Rigo con Sura

Como se mencionó anteriormente, se espera que esta alianza logre en su primer año unos 36 mil usuarios o compradores de la marca. El acuerdo llega en un momento clave, en el que se estima que, según Bloomberg, el 36% de los adultos usa la bicicleta al menos una vez por semana.

De igual forma, se espera que este tipo de alianzas empresariales impulse positivamente eventos como el Giro de Rigo, competencia que logró reunir a más de 10 mil aficionados y generó un impacto económico de $79.227 millones en turismo para Medellín. Para 2025, Rigoberto Urán decidió trasladar su evento a Barranquilla, donde se prevé una gran acogida y mayores ingresos.

Ambas partes saldrán beneficiadas y seguramente le darán un nuevo impulso a Go Rigo Go, una marca que busca seguir liderando un mercado con poca competencia, pero con un gran potencial de crecimiento.

