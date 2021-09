El irremediable corrupto

En Emilio Tapia Aldana se demuestra la existencia del irremediable corrupto que delinquió, lo volvió a hacer y lo haría de nuevo; que no tiene resocialización

Por: Alexander Molina Guzmán |

septiembre 30, 2021

En Emilio Tapia Aldana se refleja la viva imagen del corrupto sin remedio, que en vez de aprovechar una segunda oportunidad para demostrar que cambió su conducta delictiva, busca es el momento para delinquir de nuevo y demostrar que ya es irremediable.

Emilio Tapia Aldana fue el cerebro del Carrusel de la Contratación en Bogotá, junto al alcalde de esa época, Samuel Moreno y de su hermano Iván Moreno. Por ese atracó a Bogotá; Emilio Tapia fue condenado a 17 años, pero por delatar a esos hermanos, y de acuerdo al principio de oportunidad que ágilmente negoció con la Fiscalía y que permitió condenar severamente a los Moreno, terminó pagando una multa y una pena irrisoria que, incluso, le dio para que un juez le otorgara el año pasado casa por cárcel. Y se fue a vivir como un rey en Barranquilla, pero delinquiendo de nuevo.

Ahora lo capturan por estar detrás, según la Fiscalía, de la corrupción que se destapó en el Ministerio de las Tecnologías y de Información con el caso de la hechiza Unión Temporal Centros Poblados, a la cual le dieron un anticipo de más de 70.000 millones por un billonario contrato, anticipo que anda perdido.

En este individuo se demuestra la existencia del irremediable corrupto que delinquió, lo volvió a hacer y lo haría de nuevo; que no tiene resocialización, pues le dieron una oportunidad de demostrar que había cambiado y demostró que no; que delinquir es su estilo de vida y lo hace donde esté, donde lo pongan, así sea preso. Porque la sistematicidad de su conducta, hacerlo una y otra vez, demuestra que este tipo de individuo no tiene remedio; que es como el violador de niños sin remedio; que es como el alcohólico sin remedio; que es como el ludópata sin remedio; que es un delincuente sin remedio… Que es un individuo que ha renunciado a vivir en sociedad de manera legal. Un individuo que reta a la sociedad y al Estado, pues desafía la legalidad, renuncia a ganarse la vida honestamente y adopta la cultura mafiosa como “la ruta hacia el éxito”.

Por este tipo de personajes, que hay por montones saqueando el país, es que debe haber una reforma a la justicia, pues no puede ser la misma para todos. Nunca será lo mismo robar para comer que robar por avaricia. El que roba para comer, por subsistir, estaría haciendo un daño, pero un daño menor, al que hace un corrupto irremediable que roba millones y millones del erario, pues, de hecho, el daño es mucho, mucho mayor para la sociedad.

Al irremediable corrupto hay que separarlo definitivamente de la sociedad por el gran daño que produce. El Estado tiene que alejarlo de lo que huela a dinero público, condenarlo severamente, porque él mismo demuestra que ya no tiene remedio: perdió el sentido de lo legal, de lo ético, de lo moral, del respeto por la dignidad de los demás y de su misma dignidad.