Suzuki Swift, el pequeño carro que se vende como pan caliente en Colombia y vale menos de $80 millones

Acá en Colombia podemos encontrar una gran variedad de marcas, que tienen un catálogo muy completo de vehículos. Todo esto permite que los clientes tengan una gran variedad para escoger según sus gustos, necesidades e incluso su bolsillo. De hecho, en el país encontramos varios modelos que tienen un buen precio y que se han convertido en los favoritos de los colombianos. En este listado encontramos al Swift, el carro de Suzuki que se ha hecho muy popular. Además, lo podemos encontrar en dos versiones diferentes, las cuales se pueden obtener en dos precios diferentes.

Swift, el carro de Suzuki que ha ganado gran popularidad en Colombia

Suzuki se estableció hace más de 20 años en el país y desde entonces, ha estado presente en el mercado automotriz del país. En los últimos años, uno de sus modelos ha tomado gran popularidad en el país. Se trata del Swift, el carro de Suzuki que es muy fácil de reconocer por su particular diseño. No es un vehículo grande, lo que no es un secreto para todos, aunque sí es un modelo bastante práctico. Ahora bien, lo podemos conseguir en dos versiones en Colombia. Por un lado nos encontramos con el sedán, el cual es ofrecido con una caja mecánica de 5 velocidades, aunque también hay una caja automatizada manual (TAM).

En cuanto a seguridad, esta versión está equipada con frenos ABS y dirección asistida eléctricamente. Además tendremos cinturones de seguridad de 3 puntos y poco más. Este modelo cuenta con un motor de 1.2 litros que ofrece 85 caballos de fuerza. Por otro lado nos encontramos con el Swift Híbrido. Respecto a este carro de Suzuki contamos con un motor eléctrico que es alimentado por una batería de iones de litio. Gracias a este modelo, tendremos la oportunidad de tener un menor consumo de combustible e incluso su sistema se recarga y regula automáticamente. Esta versión cuenta con una caja mecánica de 5 velocidades.

Falta mucho qué decir de estos vehículos, pues ofrecen más cosas de las que hemos mencionado. En cuanto a su precio, la versión sedán la podemos encontrar desde los $77.710.000. Por otro lado, la versión híbrida tiene un valor de $88.070.000. Lo cierto es que este modelo, es uno de los favoritos de los colombianos y se metió entre los 10 más vendidos en mayo.

