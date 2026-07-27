- Sura, Colpatria y Bolívar han sabido aprovechar el boom de las patinetas eléctricas y son las primeras en asegurarlas

Lideradas por Juana Francisca Llano, Alexandra Quiroga y Álvaro Carrillo, amplían su oferta para proteger a usuarios de estos vehículos ante robos y accidentes

Las patinetas eléctricas ganan espacio en las calles de las principales ciudades como una alternativa para reducir los tiempos de desplazamiento, los trancones y el estrés de las multitudes en los buses. Sin embargo, el aumento de su uso también ha venido acompañado de más robos, accidentes y reclamaciones, un escenario que empieza a transformar el mercado de los seguros en Colombia.

En Bogotá y otras capitales del país -ciudades marcadas por la congestión vehicular- cada vez más personas optan por las patinetas eléctricas para desplazarse sin depender del sistema TransMilenio o de las restricciones del pico y placa. No obstante, estos vehículos también se han convertido en objetivo de la delincuencia. Un caso que llamó la atención ocurrió el 30 de julio del año pasado, cuando se registró un robo de alto impacto en Bogotá, que volvió a poner sobre la mesa los riesgos asociados a este tipo de movilidad.

Ante dicho panorama, varias aseguradoras han desarrollado productos dirigidos a los dueños de patinetas eléctricas. Entre las principales compañías que participan en este segmento se encuentran Seguros Sura, AXA Colpatria y Seguros Bolívar, con coberturas que incluyen daños al vehículo, responsabilidad civil frente a terceros, gastos médicos y protección frente a robos o accidentes.

Las patinetas eléctricas se ha popularizado; no obstante, varios cuestionan si no son un riesgo para los peatones

En Seguros Sura, cuya presidenta es Juana Francisca Llano Cadavid, la oferta contempla amparos por daños a terceros, protección de la patineta, indemnizaciones derivadas de hospitalizaciones y coberturas asociadas a lesiones ocasionadas durante un robo.

La aseguradora ha fortalecido su estrategia mediante la combinación de asesoría tradicional, herramientas digitales y alianzas comerciales para ampliar el acceso a estos productos. La compañía se mantiene entre las líderes del mercado asegurador colombiano y cuenta con cerca de 10,7 millones de clientes.

Otro de los actores del mercado es AXA Colpatria, empresa controlada mayoritariamente por el grupo francés AXA, cuyo director ejecutivo es Thomas Buberl. La participación restante pertenece a Mercantil Colpatria, grupo empresarial vinculado a la familia Pacheco Cortés.

El empresario Eduardo Pacheco también participa en el sector financiero a través del fondo Ithaca Asset Management, creado junto con Guillermo Pereira. Allí, ejerce como presidente de la junta directiva y promueve inversiones en empresas medianas con potencial de crecimiento. A la cabeza de AXA Colpatria está Alexandra Quiroga Velásquez.

Por su parte, Seguros Bolívar ofrece coberturas para accidentes personales, daños a terceros, afectaciones a la patineta, gastos médicos, muerte e incapacidad total. La aseguradora, presidida por Álvaro Carrillo Buitrago, mantiene una amplia presencia en diferentes segmentos del mercado, con protección para más de 20.000 pequeñas y medianas empresas y soluciones para productores agropecuarios mediante seguros paramétricos frente a eventos climáticos.

Las perspectivas del mercado son favorables. El crecimiento en el uso de patinetas eléctricas en las principales ciudades del país abre espacio para una mayor demanda de seguros especializados. De acuerdo con estimaciones del sector, las ventas de estos vehículos en Colombia aumentaron 204 % durante el primer semestre de 2026 y el mercado mundial mantendría una tasa de crecimiento superior al 11 % anual durante la próxima década, una tendencia que también podría traducirse en una expansión de la industria aseguradora.

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