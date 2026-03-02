Supersonik, el edificio inclinado en el centro de Bogotá que ya convenció el 25% de compradores

Inspirado en el cigüeñal de un carro, tendrá 47, un hotel, 218 apartamentos y helipuerto. Los constructores son los mismos que están arreglando el BD Bacatá

Durante el primer trimestre de 2027, comenzará en Bogotá la construcción de la llamada torre de pisa latinoamericana, un proyecto de la firma Didier Rincón Arquitectos que estará ubicado en la calle 26 # 13 – 37, en pleno corazón de Bogotá.

El punto escogido para la construcción de la torre es estratégico porque allí confluirán la estación 13 de la primera línea del Metro de Bogotá, la estación central de Transmilenio y el nuevo transporte masivo de Cundinamarca: el Regiotram de occidente.

Además, en este sector de la capital, donde limitan tres localidades: los Mártires, Santa Fe y Teusaquillo, la Empresa de Renovación y Desarrollo urbano de Bogotá (Renobo), adelantará el Plan Parcial Calle 26 de renovación urbana con la construcción de 3 mil viviendas en un área de 9,3 hectáreas, lo que incluye la revitalización de la zona con comercio, servicios, espacio público y oficinas. El proyecto de ubica entre las calles 24 y 26 con las carreras 13 y 17 en la estación intermodal de la primera línea del metro de Bogotá.

Es en esta importante zona de Bogotá, donde también se encuentra el Centro Empresarial Internacional de Bogotá, se construirá el edificio Supersonik, una estructura de uso mixto de 47 pisos con helipuerto, hotel, terrazas con zonas verdes y fachada de cristal. El diseño de la edificación fue inspirado en los movimientos del cigüeñal de un automotor, contiene con mucha energía y dinamismo y propone niveles circulares que le darán una apariencia de inclinación similar a la de la Torre de Pisa en Italia.

El diseño del complejo arquitectónico está conformado por anillos, algunos de los cuales miran hacia el oriente y otros al occidente, anclados sobre el eje central, dando una sensación de movimiento y transformación. El Supersonik, es una propuesta de arquitectura contemporánea que propone una imagen audaz y llamativa, que quiere llamar la atención de los ciudadanos para que este punto de Bogotá se convierta en un punto de referencia de la arquitectura colombiana.

Según la firma Didier Rincón Arquitectos, el diseño del edificio Supersonik se concibió teniendo en cuenta la ciudad y sus necesidades, enclavado en un punto neurálgico que tiene accesos a la plaza, el parque, la zona comercial y el futuro centro de convenciones que lo convertirán en un gran centro de integración urbana y en un ícono de la ciudad.

En los diseños también se tuvo en cuenta el medio ambiente y su entorno, incluyendo los anillos para la incorporación de jardines y terrazas que refuerzan la conexión con los cerros orientales, el uso de vidrios para optimizar la luz solar y la eficiencia energética, y un sistema para la reutilización de agua.

El Supersonik contará con un hotel de 122 habitaciones, 218 apartamentos de entre 30 y 79 metros cuadrados de 1 y 3 habitaciones distribuidos en los 47 pisos, y de un Club House con spa, sauna, baños turcos y duchas que serán todo un lujo para los huéspedes. También tendrá una zona de coworking, un salón para fiestas, sala de juntas, un salón de juegos, guardería para mascotas y parque infantil. Esta edificación supone una apuesta competitiva con espacios dignos a la altura de las grandes capitales del mundo.

En tan solo un mes, el nuevo rascacielos de Bogotá ya ha vendido el 25 % del proyecto, lo que indica que a los bogotanos les ha llamado la atención la edificación y han respondido de forma positiva a esta iniciativa, demostrando la confianza que existe en Bogotá frente al mercado de la construcción.

Didier Rincón Suárez Arquitectos

Es una firma especializada en el Diseño arquitectónico, vivienda multifamiliar de altas especificaciones, centros comerciales, hoteles y proyectos institucionales, esta empresa tiene más de un millón de metros cuadrados construidos, su sede está ubicada en Bogotá, en la carrera 18 # 93 – 21, está dirigida por su propietario y fundador Didier Rincón Suárez. Opera en Colombia, Europa, Estados Unidos y Centroamérica, trabaja el concepto de arquitectura de avanzada con alta tecnología.

Rincón Suárez, ha trabajado con constructoras muy importantes como: Conconcreto, Hitos Urbanos, Proyectamos y Edificamos, actualmente cuenta con más de 90 proyectos inmobiliarios realizados y trabaja todo tipo de diseños, en especial el tema de vivienda de alta calidad, oficinas y colegios. La empresa también está enfocada en temas de renovación, planes maestros, proyectos urbanísticos, interiorismo y diseño inmobiliario.

Entre las obras construidas por la firma Didier Rincón Suárez se encuentran la Torre Marquis, en la calle 98; Artek, ubicado en la carrera 18 con 93; la Casa de Boyacá, en la calle 93; el Teatro Crisanto Luque; el Teatro el Dorado; el Hotel Emaus de la carrera 4; la Arena Suite de la calle 63 y el Four Point Sheraton de la calle 93.

Anuncios.

Anuncios..