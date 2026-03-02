El nuevo negocio que montó Ramón Jesurún con las gafas oficiales de la Selección Colombia: ¿cuánto cuestan?

La Federación lanzó “Las gafas de la Sele”, un accesorio oficial que se vende hasta en $159.900 y que se suma al amplio mercadeo de la Selección.

El mercado de artículos oficiales de la Selección Colombia, de cara a su participación en el Mundial de Fútbol de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, se ha convertido en un renglón clave para la Federación Colombiana de Fútbol, que ahora suma un nuevo producto a su catálogo: “Las gafas de la Sele”, un accesorio que entra a competir en el segmento óptico con sello oficial de la FCF.

El lanzamiento se realiza en alianza con Tierra Merchandise y se comercializa a través de la página oficial www.lasgafasdelasele.com. El precio al público es de $159.900 para la colección de adultos y de $141.900 para la línea infantil, que actualmente se ofrece en modalidad de preventa.

Los detalles de las nuevas gafas oficiales de la 'Tricolor'

La colección para adultos incluye tres referencias de colores: amarillas (locales), negras (visitante #1) y azules (visitante #2), todas bajo el mismo rango de precio. En la línea infantil se replican los colores, también con un valor unificado. Además, se ofrecen paquetes denominados Familiar, Doblete y Hat trick, orientados a compras múltiples.

En cuanto a especificaciones técnicas, el producto incorpora armazón y varillas fabricados con un termoplástico con 85 % de nylon, mientras que los lentes son polarizados de 1.0 mm, recubrimiento antirreflejo (AR), tratamiento anti agua salada y filtro UV.

Cada par incluye lente grabado con láser con el logo de la Federación Colombiana de Fútbol, sello térmico en las varillas, funda de microfibra y estuche en cartón reforzado 100 % reciclable con sello de autenticidad láser. El producto se promociona como liviano, resistente, duradero e hipoalergénico.

El amplio ‘merchandising’ de la Federación con la Selección Colombia

Este lanzamiento se suma al ecosistema comercial que la FCF ha consolidado con su aliado técnico Adidas, responsable de la indumentaria oficial (camisetas de juego, entrenamiento y presentación) además de chaquetas, sudaderas, shorts y medias en versiones para hombre, mujer y niños.

A ello se agregan gorras oficiales, morrales, tulas y productos licenciados como café especial y cuadernos conmemorativos.

Le puede interesar: Este es el jugoso sueldo que Ramón Jesurún le paga a Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Anuncios.

Anuncios..