ABC para votar en las elecciones al Congreso en el exterior: fechas, puestos y requisitos clave

Desde este 2 de marzo, 1.250.846 colombianos en 67 países pueden votar para Congreso y consultas. Estos son los datos a tener en cuenta.

Desde al menos cuatro continentes, más de un millón de colombianos están habilitados para participar en las elecciones al Congreso y en las consultas presidenciales de este año. En Las2orillas le contamos cuáles son los datos esenciales para ejercer el derecho al voto fuera del país.

Para comenzar, es importante recordar que las votaciones en el exterior inician este 2 de marzo y se extenderán hasta el 8 de marzo en jornada continua, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Durante seis días se habilitarán 1.387 mesas de votación y el último día funcionarán 1.945 mesas.

En total, 1.250.846 colombianos están habilitados para sufragar fuera del país, de los cuales 683.287 son mujeres y 567.559 son hombres. La Registraduría Nacional instaló 253 puestos de votación distribuidos en 67 países diferentes.

¿Cómo votar en las elecciones al Congreso desde el exterior?

Cabe recordar que los países con mayor número de votantes registrados son Estados Unidos, con 405.325 ciudadanos habilitados; España, con 255.821; y Venezuela, con 177.035. También destacan Canadá (63.810), Ecuador (41.753) y Chile (38.536). En Estados Unidos se instalaron 57 puestos y 613 mesas para la jornada final; en España, 24 puestos y 380 mesas; y en Venezuela, 23 puestos con 265 mesas.

Cada ciudadano podrá reclamar dos tarjetas electorales para Congreso: una para el Senado de la República (por la Circunscripción Nacional o la Especial de Comunidades Indígenas) y otra para la Cámara de Representantes, donde podrá elegir entre la Circunscripción Internacional, la Especial de Comunidades Indígenas o la de Comunidades Afrodescendientes. De manera adicional, podrá solicitar la tarjeta de las consultas de precandidatos presidenciales.

El único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía, ya sea la amarilla con hologramas o la versión digital en su formato físico o desde el dispositivo móvil. No se aceptan pasaporte, contraseña, libreta militar ni otros documentos.

Para conocer el lugar exacto de votación, los ciudadanos pueden consultar la aplicación oficial ‘aVotar’ o ingresar a la página web de la Registraduría http://www.registraduria.gov.co en la sección “Elecciones 2026” y luego “Consulta lugar de votación”.

