El señor Uber Arley Meneses Vásquez a día de hoy no ha demostrado ante la Superintendencia Financiera de Colombia que es una persona acreditada para hacer actividades propias de los mercados bursátiles, como invertir en acciones, trabajar en derivados, o comprar acciones. La Superfinanciera de César Ferrari en consecuencia le impuso al mencionado una multa por ocho millones de pesos.

Ferrari llegó a la Superfinanciera el 13 de junio de 2023 después de que se hundiera su nombramiento como Director de Planeación Nacional al comienzo del gobierno Petro, por tener doble nacionalidad. Ferrari es un economista tan cercano al Presidente, que Petro quiso tenerlo al lado suyo como consejero en la Presidencia. Hasta que a Ferrari se le dio la oportunidad de estar en la Superfinanciera cuando le terminó el período a Jorge Castaño.

Ferrari estuvo en la reunión con varios de los herederos de grandes fortunas en la reunión en Cartagena en la Casa de Huéspedes Ilustres.

La denuncia contra Uber Arley Meneses

Ante la Superfinanciera de César Ferrari llegó una denuncia donde se afirmó: un establecimiento en Medellín llamado Empresarios con Liderazgo ofrecían contratos o convenios de inversión a cambio de activos de mercados bursátiles, el responsable de Empresarios con Liderazgo es Uber Arley Meneses Vásquez. Los funcionarios del gobierno decidieron echar un vistazo.

Dentro de los registros de la cámara de comercio de Medellín aparecía una empresa que podía ofrecer: formación para el trabajo, varios tipos de educación, actividades de centros de llamadas, actividades de asociación empresariales etc. No había en ninguna parte una referencia explícita a las actividades del mercado bursátil.

La espera de la Superfinanciera

En la visita de campo realizada por los empleados a la dirección oficial de la compañía, carrera 43 A No. 11A – 44 de Medellín, el 28 de noviembre de 2023, no aparecía ni la empresa ni el señor Meneses. El 30 de noviembre de 2023 los funcionarios al fin lograron encontrar a Uber Arley Meneses Vásquez, el mismo día le pidieron documentos que acrediten su trabajo en bolsa y la forma de enviarlos a la entidad. Tiempo después, el señor Vásquez envió un correo a la Superfinanciera donde cuestiono si los empleados del gobierno respectivamente trabajan en la entidad; no obstante, los trabajadores le enseñaron pruebas claras de su pertinencia a la entidad de control.

Pasaron los días, y Uber apareció con un correo donde supuestamente estaba la documentación exigida; no obstante, la entidad no logro ver los papeles en el anexo. Una vez paso el tiempo legal de espera, el 26 de marzo de 2024, la entidad procedió a imponer una sanción.

El castigo quedó en firme en la Resolución 1049 de 2024 expedida el 21 de mayo de 2024.