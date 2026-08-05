- Sunex de Terpel arranca su plan de energía solar en Unicentro Bogotá y Pereira y Zona América en Cali

Mauricio Ocampo, la cabeza del proyecto de los chilenos, avanza en la generación de energía alternativa en el proyecto que busca llegarle también a 400.000 hogares

La empresa Sunex, Terpel, ya logró poner en pie y operativos los paneles solares del centro comercial Unicentro en Bogotá. Los chilenos también están instalando los paneles solares en el Unicentro de Pereira; no obstante, en Risalda aún no han terminado el proyecto. Sunex; no obstante, ya tiene en marcha la primera fase de los paneles del proyecto de Zonamerica (Cali), un total de 880 paneles. La parte faltante en Zonamerica son 674 paneles adicionales en los parqueaderos.

Otro proyecto importante de Terpel es Hidrocarburos de Casanare, en Yopal. Que aún le falta poner en pie la segunda fase; sin embargo, ya finalizó la instalación de los paneles a comienzos de 2026. Los avances, de momento, son importantes al tener más de 4.230 paneles solares y 2.0 MWp de capacidad. Una vez finalice la segunda etapa se llegará a 4.9 MWp, la energía serviría para la refinación de HidroCasanare. En el lugar se procesará el petróleo en la región de los Llanos Orientales.

En resumen, la compañía busca consolidarse como uno de los actores principales en el negocio de energía renovable mediante el diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas solares, es decir, paneles solares para industrias y comercios. En total Sunex tiene ya instalados más de 100 proyectos de energía solar y anunció la construcción del proyecto de almacenamiento de energía con baterías más grande de Colombia, con una inversión cercana a los $60.000 millones de pesos. La operación en Colombia está liderada por el chileno Mauricio Ocampo Vargas, ingeniero egresado de la Universidad de Concepción, quien acumula cerca de nueve años de experiencia en el sector energético. Antes de asumir la gerencia de Sunex trabajó como jefe de operaciones de Copec Flux en Chile. En 2022 asumió la dirección de Sunex para impulsar la expansión de la compañía en el país.

La empresa nació en 2021 bajo el nombre de Flux Terpel, resultado de la alianza entre Terpel y la firma chilena Flux Solar. Su objetivo fue aprovechar el crecimiento de las energías renovables y el entorno regulatorio favorable para desarrollar proyectos de autogeneración solar destinados al sector industrial y comercial. Con el tiempo adoptó el nombre de Sunex, manteniendo el propósito de convertirse en uno de los principales referentes de la transición energética en Colombia.

La compañía también opera una planta de seis megavatios pico en el parque industrial Zonamerica, en Cali, capaz de cubrir alrededor del 40 % de la demanda energética del complejo empresarial. Además, ha desarrollado soluciones solares para compañías y establecimientos como Decathlon, Jerónimo Martins, operador de las tiendas Ara, Unicentro Neiva, el centro comercial Parque Caracolí y varias sedes de Compensar.

Durante sus primeros años de operación, Sunex ha ejecutado proyectos en siete departamentos, con presencia en la Costa Caribe, Cundinamarca, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Su modelo se basa en construir plantas solares para autoconsumo industrial y comercial sobre cubiertas o terrenos disponibles dentro de las instalaciones de sus clientes, evitando la inyección de excedentes al Sistema Interconectado Nacional.

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