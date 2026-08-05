Las muertes por accidente de tránsito en Bogotá aumentaron un 30%

El número aumentó un 30% por exceso de velocidad las obras en viales y las motocicletas especialmente en la avenida Boyacá y la avenida ciudad de Cali

Las muertes por accidentes de tránsito han aumentado en 30% en Bogotá, entre enero y julio de 2026, al ser comparadas con el mismo período del año pasado. Mientras que en 2025 fueron 304 las personas fallecidas, este año la cifra aumentó a 379. El alarmante crecimiento en el número de víctimas equivale casi al 25%.

De acuerdo con lo manifestado por María Fernanda Ortiz, secretaría de movilidad de Bogotá, la Avenida Boyacá, la Avenida Ciudad de Cali, la Carrera 30, la Avenida Caracas, Avenida las Américas, la Calle 13 y la Calle 80 son los puntos más peligrosos de la ciudad en este sentido.

Allí, la mayor parte de los accidentes están asociados a motociclistas, peatones y carros de carga. La funcionaria añadió que las interacciones más fatales son entre peatones y motos. En Bogotá, según cifras de la Federación de Aseguradores Colombinos (Fasecolda), más de la mitad de los accidentes viales con muertes tienen al menos una moto involucrada.

Los más afectados los jóvenes entre los 18 y 30 años de edad. La principal causa de la alta accidentalidad es el exceso de velocidad. Otra de las razones es la cantidad de obras que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad actualmente: Metro, Troncal Avenida 68, Avenida Ciudad de Cali y Carrera Séptima, entre otras. Dichas obras disminuyen la capacidad de tránsito y aumentan el riesgo de movilidad en las vías de la ciudad.

Las localidades más afectadas

Las localidades con las mayores cifras de accidentalidad son Kennedy con 13% Puente Aranda y Suba con 8% y Bosa, Engativá y Fontibón con 7%, mientras que los días más peligrosos son los miércoles y los fines de semanas. Allí, se juntan dos cocteles explosivos: el consumo de licor y el exceso de velocidad.

María Fernanda Ortiz manifestó que se debe trabajar desde el punto de vista de las causas para reducir los preocupantes índices. La cantidad de motos que circulan por la ciudad, los peatones, el transporte de carga y los excesos de velocidad asociados al consumo de licor son motivo de pedagogía para la ciudadanía por parte de las autoridades.

Actualmente, la capital del país cuenta con 700 policías de tránsito y más de 700 agentes de tráfico que controlan la movilidad. Son quienes realizan operativos en puntos críticos con el objetivo de sancionar a quienes exceden los límites de velocidad, a quienes conducen en estado de embriaguez y sancionar conductas peligrosas en los corredores viales más afectados como la Avenida 68 y la Avenida Boyacá.

Actualmente, en los patios de la Secretaría de Movilidad de Bogotá hay unos 38 mil vehículos que estuvieron involucrados en algún tipo de infracción o violación a las normas de tráfico y también en siniestros viales

Un problema nacional

Aún más preocupante es el hecho de que el problema de los accidentes con víctimas mortales es un tema nacional. De acuerdo con las cifras de Fasecolda, este año han muerto en accidentes de tráfico 2.244 personas en Colombia. En el 88% de los accidentes, estuvo involucrada una motocicleta.

Según la investigación, 1.180.000 personas fueron atendidas en clínicas y hospitales en todo el territorio nacional, en 2025, a causa de accidentes de tránsito. Cada año, alrededor de 12.000 personas quedan con algún tipo de discapacidad por la alta accidentalidad en las vías colombianas, de ellas 90% son motociclistas.

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