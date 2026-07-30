Spider-Man aterrizó en Bogotá con un evento interactivo que acompañó el estreno de su nueva película

El Spider Day, realizado en Viziona Cines, fue la antesala para ver 'Spider-Man: Un nuevo día', la nueva película de Marvel que se estrenó el 29 de julio en Colombia

Si Spider-Man hubiera vivido en Bogotá, probablemente habría cruzado entre los edificios de la calle 26 para evitar el tráfico de la hora pico antes de aterrizar en el occidente de la ciudad. Allí, en el centro comercial El Edén, habría encontrado a decenas de personas esperando su llegada, no para combatir villanos, sino para posar en una fotografía, participar en juegos de telarañas y entrar a una sala de cine ambientada exclusivamente para él.

Esa escena imaginaria se acercó a la realidad el pasado 29 de julio con la realización del Spider Day, una experiencia creada alrededor del estreno de Spider-Man: Un nuevo día. La actividad reunió a seguidores del superhéroe en una jornada que combinó entretenimiento, tecnología y experiencias presenciales alrededor de una de las franquicias más exitosas de Marvel.

El evento fue desarrollado por Sony Pictures Colombia y Viziona Cines, complejo ubicado en el tercer piso del centro comercial El Edén.

Una experiencia que fue más allá de la película

Desde el ingreso, los visitantes encontraron espacios completamente tematizados con el universo del Hombre Araña. Hubo escenarios para fotografías, videojuegos inspirados en el personaje, concursos de tiro al blanco utilizando telarañas, zonas decoradas para los aficionados y la presencia de Spider-Man interactuando con niños y adultos. Jennifer Cardozo, gerente de Viziona Cines, explicó a Las2orillas que "el cine está totalmente ambientado (...) para que los clientes puedan realizar actividades y se puedan sentir inmersos en todo este mundo de Spider-Man".

La entrada hacía parte de un paquete que incluyó la boleta para la función, un combo con crispetas, gaseosa y perro caliente, además de un termo metálico coleccionable diseñado exclusivamente para la actividad. El precio comenzó desde 87.000 pesos, dependiendo del formato elegido para la proyección.

La película también pudo verse en formato 3D, uno de los principales atractivos tecnológicos del complejo cinematográfico, que cuenta con nueve salas y capacidad para 1.337 espectadores. El recinto abrió sus puertas en Colombia hace cerca de dos años con una propuesta enfocada en experiencias inmersivas, salas VIP y espacios familiares. Para Juan Pujol, gerente de mercadeo de Sony Pictures Colombia, el escenario también fue determinante para llevar allí el evento. "Viziona Cines es un oasis en esta parte de la ciudad. Cuando tú llegas a Viziona Cines parece que no estás en Bogotá", aseguró.

El complejo cinematográfico llegó al mercado colombiano con un concepto centrado en la experiencia del espectador. "Nosotros llegamos de la necesidad de ir a un cine no solo a ver una película sentados en una silla (...), sino vivir el cine de una manera diferente", explicó Cardozo.

Spider-Man, un fenómeno que sigue convocando millones

El Spider Day coincidió con el lanzamiento de Spider-Man: Un nuevo día, la nueva entrega protagonizada por Tom Holland, quien asumió el papel de Peter Parker desde 2016 dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Antes del estreno, Sony Pictures apostó por una experiencia inédita para acompañar el lanzamiento. "Es la película más esperada del año, sin lugar a dudas", aseguró Pujol.

Antes de él, Tobey Maguire protagonizó la primera trilogía estrenada entre 2002 y 2007, mientras que Andrew Garfield interpretó al personaje en dos películas posteriores. En más de dos décadas, las distintas versiones mantuvieron vigente a uno de los héroes más populares del cine contemporáneo.

Las cifras reflejaron ese interés. En Colombia, ‘Spider-Man: Sin camino a casa’ reunió cerca de 4,2 millones de espectadores, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos cinematográficos recientes del país y consolidando al personaje entre los favoritos del público nacional.

Precisamente ese antecedente impulsó la realización del Spider Day. Según explicó Sony Pictures Colombia durante la jornada, fue la primera vez que la compañía desarrolló una experiencia exclusiva junto a una sola cadena de cine en el país, apostando por una estrategia diferente a las campañas tradicionales de promoción.

Del cine a una experiencia inmersiva

La jornada terminó con las funciones de la nueva película, pero también dejó una muestra del cambio que vive la exhibición cinematográfica. Más allá de la proyección, el público encontró actividades, escenarios interactivos y artículos exclusivos que transformaron la visita al cine en un plan de varias horas.

Así, mientras Spider-Man volvía a la pantalla con una nueva historia, Bogotá se convirtió por un día en el escenario donde el "amigable vecino" reunió a varias generaciones alrededor de uno de los personajes más exitosos del cine. La experiencia terminó con las funciones de estreno, aunque Sony Pictures dejó abierta la puerta a nuevas actividades. "Esperen sorpresas porque vienen otras cosas", anticipó Pujol.

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