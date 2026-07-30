Jardines de Luz y Paz es responsable de la pérdida de más de $7.000 millones por la administración de los cementerios

El Concesionario estuvo al frente de los cuatro cementerios públicos de Bogotá por más de tres años, no cumplió con el contrato

La plata que pagan a los 4 cementerios de Bogotá para despedir a sus seres queridos miles de personas habría terminado en el bolsillo de los dueños de Jardines de Luz y Paz. El contralor de Bogotá puso la lupa en la situación e identifico que más de $ 7 mil millones que han debido reservarse para el mantenimiento de las instalaciones desparecieron y la cabeza de la unión temporal, Eder Parada, deberá responder.

Hace 5 años, la alcaldesa Claudia López le entregó la administración de los 4 cementerios de Bogotá -Central, Serafín, Distrital del Norte y del Sur- al Consorcio Jardines de Luz y Paz en cabeza de su gerente, Eder Parada Carreño. Era un momento difícil y doloroso porque recién había pasado la pandemia cuando fueron cientos los entierros solitarios, a distancia, en medio del miedo y los tapabocas.

El contrato se firmó entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá (UAESP) y el consorcio en 2021. El monto fue de $41.301.183.277 y el plazo de ejecución de cinco años. Además, tenía una cláusula fundamental para asegurar que los recursos recaudados cumplieran con su objeto: mantener en perfecto estado los cementerios y, además, ofrecer de manera eficiente los servicios de inhumación, cremación, exhumación y atención funeraria.

El mecanismo financiero acordado fue el de abrir una fiducia independiente donde se canalizarían los recursos que los deudos pagan en el difícil momento de despedir a sus seres queridos.

La directora de UAESP, Luz Amanda Camacho Sánchez, empezó a recibir quejas por los malos servicios y llamó la atención al consorcio, que había llegado incluso al punto de no cumplir con los horarios establecidos y cerrar los cementerios a su amaño.

Algo andaba mal. La decisión de la administración fue alertar por los malos servicios y buscar la ruta jurídica para cancelar anticipadamente el contrato. La alcaldesa López abrió el camino, pero la decisión la materializó el alcalde Carlos Fernando Galán. Liquidó el contrato con la resolución # 643 de 2024.

El Contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga, dio en el blanco al confirmar en segunda instancia la responsabilidad del Concesionario Jardines de Luz y Paz S.A.S, de la pérdida de $7.451.331.688,94, por las irregularidades detectadas durante la ejecución del contrato suscrito con la UAESP #415 de 2021.El funcionario descubrió que la unión temporal había incumplido la cláusula principal para proteger los recursos pagados por los usuarios: no habían abierto la Fiducia. De ese modo, identificó que más $ 7.000 millones no aparecían.

¿Quiénes se quedaron con el contrato del manejo de los cementerios?

Los herederos del empresario paisa John Restrepo, fundador del Grupo Familia, forman parte junto a 12 empresas del Consorcio Montesacro, que se quedó con el manejo de los cementerios. Fue el único oferente.

Hoy, los cuatro cementerios públicos de Bogotá están siendo administrados por dicha firma En febrero pasado, se le adjudicó el contrato de concesión #580 de 2025, para el manejo por un valor de $53.025.084.000, durante un plazo de cinco años. En ese lapso de tiempo, tendrán a su cargo la administración, operación, mantenimiento, explotación, gestión y conservación.

Entre tanto, Jardines de Luz y Paz deberá asumir el curso legal tras los hallazgos fiscales en su contra. El proceso entra ahora en la etapa de responsabilidad fiscal, en la que los presuntos implicados podrán presentar sus descargos y la Contraloría decidirá si los declara responsables y ordena el resarcimiento del daño al patrimonio público.

Si la decisión queda en firme y no se realiza el pago, pueden iniciarse procesos de cobro coactivo para recuperar los recursos.

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