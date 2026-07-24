Son portugueses y españoles quienes construirán los dos corredores férreos que alcanzó a dejar el gobierno Petro

Dos pesos pesados de la infraestructura europea, Mota Engil y el Grupo Martin Casillas, llegan al rescate de 2 rutas ferroviarias que costaran $565.000 millones

El nuevo impulso al ferrocarril colombiano no solo implica una inversión superior a los 565.000 millones de pesos, sino también la llegada de empresas con experiencia internacional en infraestructura ferroviaria. Ellas serán las encargadas de ejecutar dos de los contratos más importantes adjudicados en los últimos años para recuperar la red férrea del país.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), hoy bajo la dirección de Óscar Javier Torres Yarzagaray, adjudicó dos de los contratos ferroviarios más importantes de los últimos años, con una inversión conjunta de 564.954 millones de pesos.

El primero de ellos es clave por conectar Buenaventura con el resto del país. El otro es el corredor Bogotá-Belencito y su importancia radica en que une la capital con el centro-oriente de Boyacá.

Ambos proyectos buscan fortalecer la recuperación del transporte férreo en Colombia mediante la construcción, rehabilitación y operación de 776,4 kilómetros de red. Las adjudicaciones fueron anunciadas el 21 de julio de 2026 por la ANI. Según el Ministerio de Transporte, durante la administración Petro quedaron en marcha cerca de 1.500 kilómetros de corredores férreos entre obras en ejecución y proyectos en estructuración. No obstante en la cifra entre 1.081 a 1.112 kilómetros de red férrea son los que tienen un nivel de operación o son de una intervención recuperada

El consorcio que construirá el Tren del Pacífico

Mota Engil está involucrado con la construcción del Megaproyecto Metro 80 mediante la UniónTemporal Metro de la 80

Render: Mota Engil

La licitación del corredor Buenaventura-Yumbo-Zarzal-Cartago-La Felisa, con un ramal entre Zarzal y La Tebaida (Quindío), fue adjudicada al Consorcio Pacífico 2026, representado legalmente por Nuno Telmo Cipriano Viana. El contrato que se ganó en una licitación asciende a 280.522 millones de pesos y contempla la intervención de cerca de 498 kilómetros de infraestructura férrea.

El consorcio está conformado por Mota-Engil Latam, Mota-Engil Sucursal Colombia,Ingeral S.A.S. e Infraestructura Nacional, una alianza en la que predominan empresas de capital portugués. Mota Engil tiene el 60% del total del consorcio.

El actor principal es Mota-Engil, uno de los mayores grupos de infraestructura de Europa, presidido a nivel mundial por Carlos António Vasconcelos Mota dos Santos. La multinacional participa actualmente en proyectos ferroviarios de gran escala como el Tren Maya en México y la línea férrea Kano-Maradi, que conecta Nigeria con Níger. Sin embargo, en los dos trayectos trabaja conjuntamente con otros grupos y compañías de peso no hace toda la construcción.

En Colombia, de Mota-Engil está a cargo de Alexandre Bernardo, mientras que Ricardo Amaya Laporte figura como gerente y representante legal de Ingeral S.A.S. Por su parte, Infraestructura Nacional tiene como representante legal a Yamill Montenegro Calderón.

Un corredor estratégico para el comercio

Mover mercancía por tren es más barato que por carretera debido a un menor consumo de combustible, una mayor capacidad de carga y una reducción general en los costos logísticos

Crédito: ANI

El corredor Buenaventura-La Felisa es considerado una de las piezas clave para la reactivación ferroviaria del país, ya que conectará el puerto con el Eje Cafetero y el centro de Colombia, facilitando la integración con otros sistemas de transporte terrestre.

El objetivo es reducir los costos logísticos y los tiempos de transporte de mercancías provenientes de Asia que ingresan por el Pacífico colombiano, fortaleciendo la competitividad del comercio exterior. El cronograma establece un plazo cercano a 48 meses para culminar las obras; es decir, poco más de cuatro años.

Un proyecto que llevaba casi una década estancado

El corredor ferroviario del Pacífico ha tenido una historia accidentada. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se intentó reactivar el proyecto e incluso se realizaron actos simbólicos para anunciar el regreso del tren. Sin embargo, la iniciativa nunca se consolidó.

En 2016, la multinacional suiza Trafigura, que había asumido el proyecto, decidió retirarse completamente. La compañía cedió la totalidad de sus acciones al empresario antioqueño Gustavo Adolfo Giraldo Chavarría, quien tenía experiencia en el sector ferroviario por haber sido representante legal del Taller Industrial Ferrocarril de Antioquia Ltda., aunque sin la capacidad financiera suficiente para sacar adelante una iniciativa de semejante magnitud.

Desde entonces, el proyecto permaneció prácticamente congelado durante cerca de nueve años, mientras tres gobiernos insistían en la necesidad de recuperar la red férrea nacional. Durante la administración Santos, la ANI avanzó en la estructuración de corredores como La Dorada-Chiriguaná y Bogotá-Belencito, que hoy hacen parte de la estrategia ferroviaria nacional.

El ganador del corredor Bogotá-Belencito

Nombre del integrante del Consorcio MIA C&E Participación Martín Casillas SLU Sucursal Colombia 40% ASCH Infraestructuras S.A.S 30% Ingecon S.A 10% ASCH Infraestructuras y Servicios Sucursal Colombia 10% Servicios Arcom S.A. 10%

El segundo contrato fue adjudicado al Consorcio MIA C&E, que tiene de represéntate legal a Fernando Alberto Solans Nuño, encargado de operar y administrar el corredor Bogotá- Belencito de 278,4 kilómetros, con una inversión de 284.436 millones de pesos.

El principal integrante del consorcio es Martín Casillas SLU Sucursal Colombia, con una participación del 40 %. La empresa pertenece al Grupo Martín Casillas, una compañía familiar española fundada en Sevilla en 1965 y especializada en ingeniería civil y construcción.

La filial colombiana inició operaciones en 2012 como parte de la expansión internacional del grupo. En Colombia su gerente general es Diego Useche, mientras que la presidencia de la casa matriz está en cabeza de Antonio Martín Pozo.

Las empresas colombianas y españolas detrás del contrato

ASCH Infraestructuras forma parte de DG Holding Group, conglomerado administrado por Delfín Gibert, cuyo consejero delegado es José Luis Montesinos Domingo. En Colombia, la operación está dirigida por Fernando Solans, ejecutivo español encargado de la expansión de la firma en el país.

Entre los socios nacionales figura Ingecon S.A., empresa bogotana especializada en interventoría, consultoría y gerencia de proyectos de ingeniería. Su gerente y representante legal es Jorge Armando Fierro. Además participa Servicios Arcom S.A., compañía con sede en Medellín fundada en 2011 y representada legalmente por José Salvador Polo, dedicada a la ejecución de proyectos de infraestructura.

La apuesta por revivir el tren en Colombia

A inicios del siglo XX, los trenes desempeñaron un papel fundamental en la modernización del país

Foto: ANI

El contrato del corredor Bogotá-Belencito contempla la operación, el mantenimiento de la infraestructura, así como la gestión ambiental y social del proyecto. De acuerdo con las proyecciones oficiales, el corredor permitirá reducir hasta en un 20 % los costos de transporte entre Bogotá y Boyacá y fortalecer el movimiento de carga y pasajeros sobre una infraestructura que ya ha movilizado cerca de 1,9 millones de usuarios.

Con estas dos adjudicaciones, el gobierno Petro deja encaminados dos de los proyectos ferroviarios más ambiciosos de las últimas décadas. La estrategia busca consolidar una red férrea moderna que complemente el transporte por carretera, impulse la competitividad logística y fortalezca la conexión entre los principales centros productivos y los puertos del país.

Aunque la verdadera prueba comenzará con la ejecución de las obras y el cumplimiento de los cronogramas, las adjudicaciones representan el paso más importante dado en años para recuperar un sistema ferroviario que, durante décadas, permaneció relegado frente al desarrollo de la infraestructura vial.

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