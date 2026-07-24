- La empresa cazatalentos de 2 hermanos paisas encargada de escoger los funcionarios del gobierno de De la Espriella

Alejandro y Pablo Arango se inventaron Magneto y Marble Hunter, un modelo que con IA selecciona empleados para 200 empresas privadas y ahora lo harán para el Tigre

Los hermanos Alejandro y Pablo Arango Mesa quienes tienen hoy la mega tarea de evaluar los funcionarios que entraran a formar parte del gobierno de Abelardo de la Espriella –incluido al nivel de viceministros- y además de manejar el Banco Nacional de Talentos Patria Milagro de donde saldrán miles de empleados públicos, empezaron con un pequeño emprendimiento digital orientado a la educación.

La hoja de vida de cualquier nombre propuesto a ocupar un cargo de alto nivel ejecutivo pasará por el filtro de Marbel Head Hunter empresa asociada al grupo Magneto, la compañía que nació hace cinco años y desde entonces no ha hecho otra cosa que crecer.

Hace dos años, en el 2024, los hermanos Arango lograron una ronda de inversión superior a los 7 millones dólares, equivalente a $ 26.000 millones, con lo que buscan convertirse el primer unicornio paisa, es decir contar con una valoración superior a los 1.000 millones de dólares. Con los avances, han logrado un crecimiento acelerado, han impactado compañías nacionales y multinacionales como Starbucks, Coca-cola, Sura, Nutresa, Grupo éxito, Akosto, Claro, entre otras y han alcanzado más de 2.500 clientes empresariales y corporativos, cifras que han impactado a unos 7 millones de usuarios en todo el mundo.

A esta empresa le entregó Abelardo de la Espriella la responsabilidad de seleccionar su equipo de trabajo inmediato pero también la de vincular de miles de profesiones de todo el país para cumplir con el compromiso de que sea la meritocracia las que abra las puertas laborales y no las recomendaciones, roscas o palancas políticas o personales. En el https://bancodetalentos.com.co/, con el slogan Para los que nunca tuvieron palanca y siempre tuvieron talento, ya hay inscritas más de 160.000 personales en la plataforma de Magneto empleos.

Paso a paso hasta dar el gran salto a una poderosa firma global

Muy recién llegado de China en el 2012, donde Alejandro Arango trabajó en el área comercial de la Embajada de Colombia en Pekin en el gobierno de Juan Manuel Santos, los embajadores antioqueños Guillemor Velez y luego Carlos Ignacio Urrea como jefe, se asoció con su hermano Pablo para fundar Marbel Head Hunter, una firma caza talentos que transformaría la práctica en Colombia utilizando inteligencia artificial. La idea se perfeccionó con Magneto, cuyo propósito de digitalizar los procesos de selección de personal mediante IA y análisis de datos.

Los hermanos habían trabajado juntos cuando fundaron un emprendimiento de tecnología educativa Talenta Learning que desarrolló bibliotecas digitales y plataformas para universidades y colegios. Ese proyecto llegó a trabajar con instituciones como la Universidad de los Andes, EAFIT, la Universidad de Antioquia y la Universidad Católica de Chile.

Pablo y Alejandro Arango le cambian la cara a la contataticón pública en Colombia

Magneto pasó de ser una plataforma de reclutamiento a convertirse en un ecosistema de soluciones para recursos humanos, mientras Marble Hunter, en cabeza de Alejandro Arango evolucionó hacia una firma especializada en la búsqueda de presidentes, CEO, vicepresidentes, miembros de juntas directivas y altos ejecutivos.

Pablo Arango se ha concentrado en la expansión internacional, la integración tecnológica y el desarrollo de nuevos productos para empresas. También participa en la articulación entre Magneto y Marble, permitiendo combinar inteligencia artificial con procesos de headhunting de alto nivel.

En 2024 Magneto recibió inversión del fondo ALIVE Ventures por USD 7 millones para acelerar su expansión regional, consolidando operaciones en varios países latinoamericanos. Marble dice haber realizado más de 1.500 colocaciones ejecutivas, más de 3.000 evaluaciones de potencial y planes de sucesión, y desarrolla procesos de selección en más de 12 países, cifras que explican por qué fue escogida para apoyar la identificación de altos funcionarios del nuevo Gobierno.

De la Espriella está empeñado en su Banco Nacional de Talentos Patria Milagro para crear una base de datos permanente de hojas de vida de ciudadanos interesados en trabajar con el Estado. Este funcionará durante los próximos cuatro años como un depósito digital dinámico que permitirá clasificar candidatos según su formación, experiencia, competencias y habilidades, para ser consultados cuando surjan vacantes o necesidades de personal en las diferentes entidades del gobierno.

El Tigre quiere reducir la influencia de las recomendaciones políticas, las “palancas”, las cuotas partidistas, los compromisos políticos y la “cercanía personal” con el presidente electo y su círculo a la hora de conformar los equipos de trabajo. También podrán inscribirse colombianos residentes en el exterior.

Has parte de la manada de los mejores, una novedosa apuesta

En los últimos dos años, Marble Hunters ha fortalecido su equipo con el consultor Mauricio Wiesner y como socio el caleño Federico Wartenberg Correa llegó para fortalecer la práctica regional de executive search, trabajo en otra empresa de caza talentos Top managment y fue gerente de la campaña a la alcaldía de Alejandro Eder https://www.linkedin.com/in/federico-wartenberg/

Ana María Landucci , Associate Partner para la Región Andina también se incorporó para fortalecer la práctica de executive searchy Gladys Helena Vega Valencia seintegró en consultoría ejecutiva.

Las nombres que propongan los ministros para conformar sus equipos pasaran por el filtro de este equipo de consultores que con metodologías de executive search los evaluaran u medirán sus aptitudes para ocupar altos cargos de dirección, aunque la última palabra la tendrá la presidencia de la república. Es un modelo de selección tomado de expereincias internacionales de Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros casos.

Es un modelo que rompe con la tradición de selección de funcionarios públicos en Colombia y plantea el desafío de lograr una utilización asertiva de la inteligencia artificial en procesos de selección que exigirá altos estándares de transparencia, protección de datos personales y trazabilidad de las decisiones, para evitar sesgos o discriminaciones sin regirse estrictamente por los cartones a sabiendas de que en la actividad pública, la vocación y el interés por propósitos mayores asi como la empatía y el relacionamiento humano pesan mucho.

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