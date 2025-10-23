Solo una empresa estuvo interesada en producir energía con vientos en las costas del caribe colombiano

La convocatoria se salvo de quedar desierta gracias a CIP de Dinamarca que tenía un convenio firmado por su filial colombiana con la Alcaldía de Barranquilla

La empresa danesa CI GMF Coöperatief U.A., filial del grupo Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) de Dinamarca, fue la única empresa que presentó oferta formal para desarrollar energía a partir de los vientos marinos como resultado de la primera ronda eólica costa afuera que se desarrolla en el país. La empresa queda habilitada para generar hasta 500 megavatios mediante parques eólicos en el mar Caribe. Será la primera vez que en Colombia se produce energía renovable obtenida aprovechando la fuerza de los vientos en el mar, donde normalmente son más constantes y fuertes que en tierra.

La Ronda organizada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en cooperación con la Dirección General Marítima (DIMAR) y el Ministerio de Minas y Energía, aspiraba a adjudicar contratos por entre 1.000 y 3.000 megavatios de capacidad instalada en zonas marítimas de aguas someras y profundas en los departamentos de Atlántico, Bolívar, el sur de Magdalena y el norte de Sucre. En diciembre pasado, las ocho empresas que presentaron solicitudes para participar en esta primera ronda quedaron habilitadas, en un proceso que buscaba posicionar a Colombia como un punto de referencia para Latinoamerica y el Caribe en la transición hacia energías más limpias y sostenibles.

El convenio de CIP con la alcaldía de Barranquilla la construcción del parque

La participación de CIP en esta ronda se sustenta en un convenio de cooperación que su empresa aliada en Colombia, K-YENA, mantiene con la Alcaldía de Barranquilla desde mayo de 2022. Este acuerdo, firmado inicialmente por el entonces alcalde Jaime Pumarejo y ratificado en mayo de 2024 por el actual alcalde Alejandro Char y representantes de CIP, planteó la construcción del primer gran parque de generación eólica en Colombia. El proyecto presentado ante la ANH generará entre 250 y 500 megavatios en aguas someras y cercanas a las costas de Barranquilla, con una inversión de 1 billón de dólares. Su construcción busca establecer a Barranquilla como una plataforma operativa, portuaria e industrial para el montaje, construcción y mantenimiento de futuros parques eólicos marinos.

La Alcaldía de Barranquilla ratificó en mayo de 2024 su alianza con CIP para aprovechar los vientos en la zona costera de Barranquilla

CIP, fundada en 2012 en Copenhague, Dinamarca, es el gestor de fondos más grande del mundo dedicado a inversiones en energía greenfield, con un enfoque particular en la energía eólica costa afuera. La compañía maneja 13 fondos que gestionan alrededor de 33.000 millones de euros. Es propiedad de sus cuatro socios y fundadores: Jakob Baruël Poulsen (socio administrador), Torsten Lodberg Smed, Christina Grumstrup Sørensen y Christian Skakkebæk, además de 45 socios y socios asociados.

CIP es pionera en el desarrollo de energía eólica marina en EE. UU. con Vineyard Wind 1, el primer proyecto eólico marino a escala comercial del país. En América Latina, tiene presencia en Chile con un proyecto de sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 220 MW/1100 MWh en Antofagasta.

Las otras siete empresas restantes habilitadas en los requisitos jurídicos, financieros y técnicos en diciembre de 2024 no presentaron propuestas: Parque Eólico Offshore Vientos Alisios, Jan de Nul, Ecopetrol, Powerchina International Group Limited, CTG Colombia Holding, OSW Colombia y Deme Celsia Offshore Wind.

