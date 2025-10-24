- La derrota de los Gilinski al no evitar la llegada de una nueva marca de helados, concentrados en la compra de Mimos

No les sirvió de nada contratar a los abogados Gómez Pinzón, la multinacional SAP Corporation se coló en el mercado y podrá vender en Colombia su Helado Becciatto

La multinacional SAP Corporation quiso aterrizar en el país con un nuevo helado. El postre se llamaría Helado Becciatto, para la tarea buscaron una de las firmas de abogados más importantes de América Latina, Philippi Prietocarrizosa Ferrero. El bufet llamó al abogado Mauricio Patiño Bonnet para alcanzar el visto bueno de la Superindustria de Comercio para poder vender el helado.

Todo estaba en orden, hasta la oposición de otra empresa reconocida, la compañía de Galletas Noel. El negocio es parte del emporio Nutresa, en otras palabras, los Gilinski, los dueños mayoritarios del grupo Nutresa, tenían interés en evitar la aprobación de la SIC. En consecuencia, la firma de abogados utilizada por Noel, Gómez Pinzón abogados, para oponerse al registro de la marca.

Marcas enfrentadas

Gómez Pinzón, si bien se integró con una firma extranjera sigue trabajando. Por el plan de integración hecho con los abogados españoles de Pérez-Llorca ahora Gómez Pinzón tiene más alcance y poder financiero. El acuerdo se consolidó a mitad de 2025 y marcó un hito por ser la primera integración entre negocios de derecho de España y de Colombia, los ibéricos por su parte con la llegada a Colombia quieren acceder a toda la región latinoamericana y consolidar su estrategia de crecimiento internacional.

Para los juristas de Gómez Pinzón no se debía dar el visto bueno por los indudables parecidos fonéticos entre las palabras Bocatto y Becciatto, al compartir las consonantes B,C y T y terminar en atto, cualquiera se podría confundir. La respuesta de Philippi Prietocarrizosa Ferrero consistió en señalar: existen claras diferencias tanto de logos como de nombres como para evitar una confusión consciente o inconsciente entre los usuarios.

Una vez los funcionarios de la Superindustria escucharon las partes tomaron una decisión. En primera instancia, se debe aprobar la marca Helado Becciatto. En efecto, el esfuerzo de los abogados de los Gilinski no sirvió de nada y la multinacional SAP Corporation podrá vender su Helado Becciatto.

Los Gilinski están muy interesados en consolidar el negocio de los helados, como ilustración, compraron por $50.000 millones de pesos el negocio Mimos, una empresa fundada en Medellín. Con la adquisición del negocio accedieron a más de 200 heladerías y una capacidad de producción de 5 millones de litros de helado al año; sin embargo, la SIC no les ha autorizado, por ahora, la formalización de la compra.

Para la entidad de gobierno no se incluyó en el trámite a la sociedad New Brands, que es una filial de Nutresa, en consecuencia no se dio el visto bueno de la operación. En efecto, los Gilinski están haciendo los documentos de nuevo para tener toda la compra en orden.

Vea también: La millonaria multa a los dueños de máquinas dispensadoras por quedarse con la plata y los productos

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.