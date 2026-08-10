- Solo diseñadores nacionales vistieron a las invitadas a la posesión presidencial de De la Espriella

El despegue del gobierno de Abelardo de la Espriella en Cali también fue una pasarela de alta costura: Arturo Calle, Silvia Tcherassi y Andrés Otálora presentes

El Arena de la Universidad Santiago de Cali no solo fue testigo del juramento del presidente Abelardo de la Espriella (el primero en asumir el mandato de la nación fuera de Bogotá), sino que se transformó en una pasarela donde la diplomacia cultural y la alta costura cobraron sentido político. Ninguna de las prendas principales que ocuparon el centro de la ceremonia llegó del extranjero. Las figuras públicas más destacadas de la jornada eligieron enviar un mensaje de orgullo nacional y respaldo a la confección local y la industria textil del país.

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El rigor presidencial de Arturo Calle

Abelardo de la Espriella marcó el tono del evento con una apuesta por la formalidad tradicional, recuperando el traje clásico en contraste con la estética más relajada de Gustavo Petro. El presidente vistió un impecable traje de color azul noche, camisa a la medida y corbata de la emblemática marca colombiana Arturo Calle, a través de su línea de alta gama Arthur Street.

El proceso fue largo. Directivos y técnicos de la fábrica realizaron tres viajes desde Bogotá hasta la residencia de De la Espriella en Barranquilla para asegurar un ajuste perfecto. El mandatario exigió especificaciones milimétricas, como un ancho de cuello de camisa de exactamente 7 centímetros frente a los 7.8 habituales. Además, con el gesto de apoyo a la manufactura local, el presidente decidió dejar atrás a su sastre de cabecera en Italia.

Ana Lucía Pineda: frescura y equilibrio en rosa

Por su parte, la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda, deslumbró con una propuesta sobria y, a la vez, cargada de intención firmada por la diseñadora barranquillera Silvia Tcherassi. Pineda lució un refinado conjunto de dos piezas compuesto por un blazer de satén rosa empolvado (calificado por analistas como un tono "casi chicle, casi cuarzo") con cuello solapa en V y un sofisticado nudo lateral, combinado con una falda larga de línea tubular cubierta de delicadas mini aplicaciones brillantes.

El look, complementado con tacones nude, accesorios mínimos de Orión Joyeria, también marca nacional. Su cabello fue peinado en ondas suaves, transmitió frescura, delicadeza y una "autoridad sin dureza". Fiel a sus declaraciones previas, la primera dama reafirmó su compromiso de vestir exclusivamente prendas de diseñadores, marcas y artesanos colombianos para darles la mayor visibilidad internacional posible.

Silvia Tcherassi: elegancia sin esfuerzo

La célebre diseñadora y empresaria barranquillera Silvia Tcherassi, recientemente designada como embajadora ad honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia, acaparó las miradas al asistir vistiendo un total look de su propia autoría. Tcherassi apostó por una sobria y elegante propuesta en tono beige crema compuesto por piezas de corte estructurado e impecable. Con accesorios estratégicos que incluyeron lentes oscuros de marco estilizado, un sombrero a tono y un peinado recogido, la creadora personificó su filosofía de "elegancia sin esfuerzo" que la ha consagrado a lo largo de cuatro décadas de exitosa trayectoria mundial.

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Taliana Vargas y la frescura de los paisajes de Cali

La primera dama de Cali también hizo parte de la exclusiva pasarela de la posesión presidencial. Taliana Vargas ejerció como gran anfitriona destacando el talento local vallecaucano de la mano de la diseñadora Johanna Ortiz, ya la ha vestido en varias ocasiones.

Vargas lució dos estilismos sobresalientes. Para la recepción oficial al rey Felipe VI de España, usó un fresco y llamativo vestido de lino y rafia con un estampado inspirado en la naturaleza y los paisajes tropicales (con un valor de 6.2 millones de pesos) bajo la romántica premisa: "Vestida de Cali y sus paisajes".

Posteriormente, para la ceremonia central de posesión, cambió a un sobrio conjunto en tonos blancos de silueta estructurada y líneas limpias, manteniendo el sello de Johanna Ortiz adaptado a la formalidad institucional.

Dilian Francisca Toro: el orgullo del Valle del Cauca

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, llevó la bandera del talento de su departamento con un vestido de longitud midi en tono rosa malva diseñado a la medida por el caleño Andrés Otálora. La prenda, caracterizada por un cuello alto estructurado, hombreras marcadas y silueta entubada de líneas limpias, fue presentada por la gobernadora como un símbolo de la fuerza creativa de la región.

Toro resaltó con orgullo que Otálora también la había vestido para su propia posesión departamental, insistiendo en que estos escenarios nacionales son la vitrina idónea para mostrar que el Valle del Cauca sobresale con fuerza y sofisticación en la moda internacional.

Tatiana Céspedes: un sutil homenaje a la orquídea colombiana

Tatiana Céspedes, esposa del vicepresidente José Manuel Restrepo, lució una de las piezas más comentadas y con mayor carga simbólica de la ceremonia, diseñada por la creadora nacional Aura Dajer. El vestido en tono blanco, de silueta muy femenina con cintura definida y cuello camisero levantado evocaba el espíritu refinado de la costura clásica.

El gran detalle de color estuvo en sus puños: verdaderas "pequeñas esculturas" intervenidas con un bordado artesanal en mostacillas moradas que recreaba la orquídea colombiana. Dicho recurso se repitió en la cintura, creando continuidad visual con la flor nacional como un guiño sutil a la identidad del país. Céspedes completó su estilismo con un clutch, o bolso de mano, en tono vino morado de la firma local Ulalá Studio, conversando en perfecta armonía con los detalles del bordado.

Otras de las figuras destacadas del magno evento fueron María Clara Posada y su firme apuesta por la industria loca, pues la senadora electa por el Centro Democrático reafirmó su compromiso con el nuevo rumbo del país llevando un diseño enfocado en destacar el emprendimiento, el diseño y las marcas nacionales en la posesión de Abelardo de la Espriella, tras haber deslumbrado previamente con un refinado atuendo verde esmeralda profundo en su posesión parlamentaria.

Por otro lado, también estuvo Gisele Lacouture y la conexión creativa con Juan Pablo Socarrás, pues la artista y exreina del Carnaval de Barranquilla asistió vistiendo una prenda del célebre diseñador con el que sostiene un estrecho lazo estético y con quien ha colaborado en el estilismo y vestuario de importantes producciones musicales e identitarias al lado de su esposo, el productor José Gaviria (quien produjo el álbum de De la Espriella, De mi alma italiana).

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