Solo 4 autores colombianos entraron en la lista de los libros más vendidos en la que mandaron los extranjeros

La Cámara Colombiana del Libro, a través de la firma estadounidense Nielsen Bookscan, que históricamente se ha especializado en medición de audiencias y consumo, dio a conocer los libros más vendidos en 2025 en Colombia. La información fue recogida en los puntos de pago de las principales librerías que concentran gran parte del total de ventas de libros impresos en Colombia.

Los colombianos leyeron en promedio 7 libros en el año 2025, dos libros más que en 2017.

Las listas se dividieron en tres categorías: ficción adultos, no ficción adultos, infantil y juvenil. Las tres listas revelan que los colombianos poco leen a los colombianos. Prefieren autores extranjeros. Es el caso del escritor estadounidense Dan Brown y la surcoreana ganadora del Nobel 2024, Hang Kang, quienes encabezaron la lista de ficción adultos.

Llama la atención que el húngaro Láslo Krasznahorkai, ganador del Nobel 2025, no figura en ninguna de las 3 listas. Por su parte, tres colombianos registran en la lista de ficción adultos y una colombiana en la lista no ficción adultos.

Como ya se hizo costumbre, el bogotano Mario Mendoza está dentro de los más vendidos del año. Esta vez apareció con su último libro “Vírgenes y toxicómanos” que ocupa el tercer lugar de la lista por debajo de Dan Brown y Han Kang.

Luego del éxito de su novela “Satanás” en 2002 el escritor Mario Mendoza ha cultivado una inmensa y fiel fanaticada que siempre compra sus libros.

El segundo lugar lo ocupa, sorpresivamente, el escritor y abogado bogotano Juan Gabriel Vásquez con su novela Los nombres de Feliza, una reconstrucción histórica que se mezcla con la ficción sobre la vida de la artista bogotana Feliza Bursztin, a quien Gabriel García Márquez inmortalizó cuando dijo que se había muerto de tristeza en París. Aunque la carrera de Vásquez ha estado llena de elogios, premios y reconocimientos, la última vez que había aparecido dentro de los autores más vendidos fue en 2021 con su libro “Volver la vista atrás”.

Tras el fallecimiento de Mario Vargas Llosa la RAE le dio el “sillón L” que ocupaba el peruano a Juan Gabriel Vásquez, siendo el primer colombiano en llegar a ese puesto

El tercer autor colombiano dentro de la lista de ficción es Gabriel García Márquez con la edición aniversario de su emblemática novela Cien años de soledad. Esto demuestra la vigencia del Nobel colombiano después de 59 años de haber publicado la novela que lo sacó de la pobreza.

El régimen soviético le quitó todas las escenas sexuales a la novela en 1971 cuando se tradujo al ruso.

Por último, se encuentra la historiadora Diana Uribe como la única mujer colombiana dentro de la categoría No ficción adultos con su libro “Mujeres a través de la historia”. Luego de que el libro fuera lanzado en el Hay Festival Cartagena del 2025, se desató una polémica por las declaraciones de la historiadora María Emilia Gouffray, quien aseguró que el 90 % del contenido del libro fue hecho por ella, y que lo cambiaron sin su consentimiento.

