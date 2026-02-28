Impoamericana la misma del escándalo de los carrotanques de la UNGRD en La Guajira fue sancionada

La firma de Cúcuta ligada al contrato donde se esfumaron $46.800 millones fue multada y vetada por el Super Billy Escobar para contratar con el Estado por 10 años

La empresa cucuteña Impoamericana Roger S.A.S., que resultó ser de papel, volvió a ser castigada por la Superintendencia de Sociedades. Impoamericana, cuyo representante legal es el empresario de nariñense Roger Alexander Pastas Fuertes, fue la encargada de comprar los 40 camiones cisterna para abastecer de agua a La Guajira que desataron el escándalo de la UNGRD. En ese turbio negocio, ni una sola gota de agua fue transportada por la flota y de los cerca de 46.800 millones de pesos del presupuesto una gran tajada resultó en manos de políticos, funcionarios públicos y contratistas.

Los funcionarios de mayor rango que terminaron en prisión, por ahora, han sido Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro de Interior. La razón de la condena fue por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contrato y cohecho. No obstante, los exministros se declararon inocentes de las acusaciones.

En medio de aquel escándalo se descubrió que la dirección (calle 7 # 2E-92) registrada por Impoamericana en Cúcuta no era la sede de ninguna compañía, y los habitantes del lugar afirmaron no tener ni idea de quién era Roger Pastas ni saber de su paradero. Esa no fue la única irregularidad, en la historia de la firma se descubrió que en sus orígenes había sido una ferretería; sin embargo, en algún momento cambió de razón social y en menos de dos años pasó de tener 50 millones de pesos de activos a reportar varias veces esa suma, para posteriormente volver a decrecer. Esos incrementos en capital no estaban debidamente justificados.

Por todas las irregularidades, la Supersociedades, encabezada por Billy Escobar decidió imponer una multa de $1.298.795.622 a Impoamericana Roger S.A.S., además de prohibirle contratar con el Estado y negarle la posibilidad de recibir subsidios del gobierno durante 10 años. Todo como consecuencia de actos de corrupción en el contrato con la orden de Proveeduría SMD-CTQ-192-2023 del 12 de octubre de 2023, por un valor total de cuarenta y seis mil ochocientos millones de pesos.

