Vélez: “Jamás entregaría un hijo a Fecode para su educación”

febrero 12, 2024

Antes de analizar esta joya de frase, pongo en contexto mi situación. Soy docente de un colegio público del departamento de Cundinamarca, hago parte del honorable magisterio colombiano desde hace mas de 9 años y, como la mayoría de docentes que hacen parte de la nómina estatal, estoy sindicalizado.

Dicho colegio ha sido uno de los mejores, (incluso el mejor colegio público de Cundinamarca en el año 2018 y el tercero en el año 2023 de acuerdo a los resultados de las pruebas Saber Icfes 11).

Nuestro desempeño educativo se evidencia en resultados positivos gracias al trabajo metódico, organizado y responsable de directivos docentes, docentes, estudiantes y algunos padres de familia. Dicho esto, ahora analicemos la ignorancia del periodista deportivo a quien admiro y escucho a diario en su programa radial.

Cuando un estudiante se matricula en una institución pública no le está entregando su educación a Fecode, se la entrega a un grupo de maestros comprometidos en su oficio, e incluso, muchos de ellos no están sindicalizados porque no les interesa y eso es respetable.

Fecode es un sindicato organizado, con mucha trayectoria y que genera mucho peso específico por los logros que ha obtenido para los docentes, estudiantes y familias dentro del contexto educativo. Los docentes públicos no somos Fecode, esa frase es muy ignorante porque Fecode no nos dice qué hacer, somos libres de marchar o de dar clase y la ley nos lo permite.

Fecode es una organización sindical que convoca a ciertas actividades, pero no obliga a nadie. Los docentes pertenecemos a esa organización por diferentes motivos, no para lo que la gente del común cree o ya tiene en su imaginario colectivo: dejar de hacer clase y trabajar gratis. Pertenecemos a ella porque la historia de este país ha demostrado que hay que marchar en las calles para que la gente pueda validar sus derechos, cosa que no debería ser así.

Fecode ha ayudado a muchas familias de docentes y estudiantes a lo largo de la historia y así como muchos quieren que se acabe, eso es casi imposible, habrá otra organización mas fuerte y organizada, seguro.

En día de hoy muchos no participamos de esas convocatorias de la organización sindical porque, así como comulgamos en algunas ideas, no siempre estamos de acuerdo en otras. La mayoría somos responsables y respetuosos de nuestra praxis, lo mostramos con hechos no con palabras, y como en todo lugar, siempre habrán ovejas negras, pero no muestran el grueso de nuestra organización.

Doctor Carlos Antonio, le admiro y respeto en su profesión, lo escucho a diario, incluso comulgo en muchas de sus ideas en el famoso “minuto del ciudadano”, pero no estoy de acuerdo con que estigmatice al magisterio colombiano.

No estamos cometiendo nada en contra de la ley, tenemos derechos y deberes y así como usted nunca entregaría un hijo al honorable magisterio, muchas personas lo hacen con gusto por la gran cantidad de estudiantes que sobresalen incluso sobre los egresados de colegios privados. No se le entregan estudiantes a Fecode, eso es ridículo, se le entregan al Magisterio.

Como usted mismo lo dice, hay que opinar con conocimiento y no todas las opiniones son respetables (citando al DT Lillo con lo ha hecho muchas veces en su tira radial) y si no sabe de organizaciones sindicales, seguro que no, mejor quédese calladito, averigüe y hable con fundamento.