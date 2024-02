El banano colombiano apuesta por el reconocimiento sostenible en el mercado europeo

Por: Alvaro Andrés Cotes Córdoba |

febrero 12, 2024

El martes 6 de febrero los gremios bananeros colombianos realizaron su primer evento internacional en las instalaciones de la Embajada de Colombia en Berlín, Alemania.

El banano colombiano es el segundo producto de mayor exportación agrícola representando el 21% del total exportado a Alemania.

El espacio contó con panelistas de alto nivel como Torsten Safarik, Presidente de la Oficina Federal de Economía y Control de Exportaciones (BAFA), Daniel May, Subdirector del Programa de la Iniciativa para Cadenas de Suministros Agrícolas Sostenible de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, GIZ, Adela Torres, Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria en Colombia (SINTRAINAGRO) y Frederik Moch, Jefe del Departamento de Política Estructural, Industrial y de Servicios de la Confederación Sindical Alemana con el propósito de compartir los avances y compromisos del sector bananero de Colombia en materia de sostenibilidad laboral, ambiental y social, así como, las perspectivas y retos a futuro.

En el primer evento del sector bananero colombiano en Alemania, el Sr. Emerson Aguirre Medina, presidente de Augura, uno de los gremios principales de la industria, reiteró el llamado para que haya un mayor compromiso y equilibrio entren todos los actores de la cadena de suministro.

Conscientes de la importancia de dar a conocer la realidad de la industria bananera colombiana en el marco de la implementación de la Ley de Cadena de Suministros alemana, vigente desde 2023, se desarrolló el conversatorio Bananos de Colombia: El camino sostenible hacia el mercado global, una plataforma para busca promover y fortalecer las relaciones de colaboración entre los dos países en pro del desarrollo del campo colombiano y el sector agrícola en general.

El Ministro colombiano de Industria, Comercio y Turismo quien acompañó el desarrollo del evento desde Bogotá, destacó la importancia de la interlocución entre Colombia y Alemania como una sustanciosa contribución en la construcción de escenarios que impulsarán aún más, el comercio exterior entre los dos países a beneficio de los pequeños, medianos y grandes productores.

Por su parte, durante la apertura, la Embajadora de Colombia en Alemania, Yadir Salazar Mejía, resaltó que Alemania es el cuarto comprador de las exportaciones agrícolas de Colombia, cuyo valor total se estimó en 420,8 millones de dólares, en el periodo de enero a noviembre de 2022. Esto corresponde a un aumento del 16% en comparación con el 2021. Del total exportado el banano ocupa el segundo lugar en las exportaciones agrícolas con 88, 7 millones de dólares.

Esta iniciativa organizada por los gremios Augura y Asbama en conjunto con la Embajada de Colombia y la Oficina Comercial de Colombia en Fráncfort del Meno, Procolombia, contó con la participación especial del Sr. Torsten Safarik, presidente de la Oficina Federal de Economía y Control de Exportaciones (BAFA) quién reconoció la importancia de identificar situaciones de riesgo y oportunidades de mejora en la construcción de los canales de reclamación que la ley contempla.

Así mismo, durante el evento, intervinieron Orlando Baquero, Gerente General de la Asociación para América Latina en Alemania y Víctor Bautista, director de la mencionada oficina comercial colombiana en Alemania.

Ante un público especializado de los gremios agrícolas, cadenas de supermercados, organizaciones de la sociedad civil, ministerios y agencias gubernamentales, este evento se consolidó como una plataforma estratégica para sensibilizar y dar a conocer los continuos esfuerzos del sector bananero colombiano por ajustarse a las demandas del consumidor europeo y garantizar el cumplimiento de los rigurosos estándares de calidad en materia de sostenibilidad ambiental, social y laboral, así como las perspectivas y retos a futuro para esta industria.

“El mercado internacional, especialmente el europeo, debe reconocer la industria bananera como una actividad 100% formal, motor del desarrollo económico y social de las regiones productoras en Colombia; comprometida con el diálogo social y la asociatividad laboral. Una actividad que ofrece el mayor nivel de salario dentro del sector agropecuario en Colombia; un cumplimento al 100% de las certificaciones internacionales de calidad y un acompañamiento irrestricto a los pequeños productores bananeros que forman parte fundamental para el futuro del campo colombiano” agregó Emerson Aguirre Medina, presidente ejecutivo de Augura

En los últimos tres años el precio de la caja no ha presentado una variación significativa, se ha mantenido una condición estable alrededor de $9 dólares por caja (precio FOB), sin embargo, una de las grandes limitantes que se han evidenciado es el no reconocimiento del incremento en la inflación en el país, ni los aumentos de los insumos. Así mismo, no se reconoce el aumento que se ha dado en materia laboral en el marco de la negociación colectiva entre trabajadores bananeros y empresarios firmada el año 2023, donde, para el primer año (2024) se concertó un aumento del 14% solo en mano de obra.

“Para la organización sindical es fundamental darle continuidad al fortalecimiento de la paz laboral, esta agroindustria es el principal motor del desarrollo social y económico en Urabá, beneficios que se reflejan en el departamento y el país. Estos acuerdos han respaldado por más de 30 años el Salario Digno, la adquisición de vivienda, la prestación de servicios de salud, educación, recreación, cultura y deporte, que son calidad de vida para los trabajadores y sus familias, así como productividad y competitividad para el sector” mencionó Adela Torres, Secretaria General de Sintrainagro.

“Es necesario fortalecer el trabajo decente, los convenios colectivos vinculantes y la codeterminación para crear un entorno de igualdad igualdad confianza y aceptación. Esto debe aplicarse tanto a los sectores existentes como a los nuevos empleos e industrias” Agregó Frederik Moch, jefe del departamento de política estructural, industrial y de servicios de la confederación sindical alemana.

El banano colombiano es sinónimo de desarrollo competitivo para este país, los gremios bananeros alzaron la voz en representación de las 150.000 familias que dependen de esta actividad productiva. En el marco interinstitucional y relacionamiento público-privado de las empresas se diseñó este espacio para reunir a interlocutores y especialistas alemanes de la cadena con el objetivo de continuar trabajando para garantizar el futuro sostenible de una de las frutas más importantes de la canasta familiar en todo el mundo.