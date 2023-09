Sobre el catastro multipropósito y el debilitado Agustín Codazzi

Por: Juan Carlos Niño Niño |

septiembre 22, 2023

La imperiosa necesidad de implementar el Catastro Multipropósito –tan necesario para la consolidación de la Reforma Agraria- contrasta con un debilitado Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que en los últimos años ha iniciado una improvisada y frenética privatización –al delegarle la función a operadores catastrales- y que aparentemente quiere detener el Presidente Gustavo Petro, al fijar una ambiciosa meta en el Plan Nacional de Desarrollo, que consiste alcanzar en este cuatrienio un 80 por ciento de actualización catastral, lo que significa ni más ni menos que 80 millones de hectáreas.

El escenario del IGAC no podía ser menos desolador, porque hasta el año pasado prácticamente se eliminó la acción directa de la misma, en donde se cerraron gran parte de las direcciones territoriales de la entidad –tan solo quedan 22- y como si fuera poco ha resultado un fracaso la operación catastral privada, con una mala implementación de la gestión y una preocupante dispersión de la información –que es ocultada por el 20 por ciento de los operadores- con el agravante que esta actividad no se adelanta en las zonas apartadas, porque no es rentable para los privados, dejando una tarea residual al “debilitado” IGAC, como lo explicó la ministra de Agricultura Jhenifer Mojica, en el debate de control político en la Plenaria del Senado sobre el Catastro Multipropósito, que citaron los senadores Isabel Zuleta y Andrés Guerra.

Lo anterior se demuestra con el caso de Arauca –como lo advirtió el Senador José Vicente Carreño en la Plenaria- en donde el IGAC retiró la operación catastral, y pretendió reducir esa gestión a herramientas tecnológicas -descartando el trabajo directo y personalizado- con el agravante que para el trámite catastral, los araucanos se deben desplazar a la dirección territorial en Yopal –con los costos logísticos y económicos que acarrea- a lo que el director del ICAG Gustavo Marulanda, aseguró a Carreño que la operación catastral se reactiva el año entrante en el Departamento, no sin antes aclarar que el restablecimiento de esta oficina requiere la coordinación con las autoridades departamentales y municipales.

La idea es abrir direcciones territoriales en el resto de los Departamentos –en la era Petro se han abierto en Putumayo y Chocó- dentro de una política de fortalecimiento del IGAC, incluida una partida presupuestal de 308 mil millones de pesos –completada por la adición presupuestal- explicó a la Plenaria el Viceministro de Hacienda Diego Guevara, quien reveló además que se busca duplicar estos recursos en la actual discusión del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación –con un monto aprobado de 502,6 billones- con el fin de aumentar a nivel nacional el hasta ahora 9,4 por ciento de la actualización catastral –aseguró el director del IGAC Marulanda- lo que representa 123 municipios “actualizados”, aunque el Senador Guerra aseguró que tan solo se han actualizado 56.

La Senadora Isabel Zuleta describió con una frase contundente la tragedia del IGAC: “se transformó una función pública en una operación catastral privada, que de paso no ha servido para absolutamente nada”, lo que a criterio de este Columnista no es más que la consumación de una política neoliberal, en donde el Estado delega su función social, y que ahora Petro busca revertir con el fortalecimiento del IGAC, como también una mayor seguimiento y control a los operadores privados, lo que aún falta por comprobar sobre la eficiencia y eficacia de esta medida, en el entendido que aún no podemos constatar la solidez de los planes, programas y proyectos del actual Gobierno.

Coletilla: Esta semana, el Senador Humberto de la Calle Lombana radica la ponencia para segundo debate del proyecto de acto legislativo sobre la Mesada 14 –primera vuelta- que tiene como autores al ministro de Defensa Iván Velázquez y el Senador José Vicente Carreño; mientras que el martes a las 2 PM en la Plenaria de la Cámara se intenta nuevamente la discusión de la Reforma a la Salud, teniendo como incógnita las recomendaciones sobre el proyecto de la subcomisión accidental, que en últimas será definitivo para la sobrevivencia de la iniciativa.

*** Asesor Legislativo – Escritor.