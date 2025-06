Sobre desarrollo y “enfoque territorial”

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Colombia es, en la mas cierta de las acepciones, un país de regiones. Nuestra geografía está atravesada no por una, ni dos, sino tres cordilleras, preciosas, majestuosas, pero inmensas. Además, somos uno de los cinco países con más agua del mundo, lo que hace que nos recorran y separen ríos de todos los tamaños. Por si fuera poco, la vegetación que nos privilegia puede hacer que los paisajes sean literalmente impenetrables.

En esas condiciones, los pobladores de cada una de nuestras preciosas zonas se han desarrollado y crecido muy a su modo. Y, en muchos aspectos, esas características solo se explican en el ese contexto particular y en un tiempo determinado. Por esas maravillas, en nuestra Nación es, casi más que en cualquier otro lugar, cierto que el desarrollo lo debemos lograr con enfoque territorial.

Obviamente, entender qué es el enfoque territorial desde una metrópolis como Bogotá o mirando desde las capitales de los departamentos es imposible. Esa aproximación no es, claro, una que se logre llevando citadinos o investigadores a las regiones, ni tampoco forzando modelos de regiones sobrepuestas al territorio, con lógicas de texto o ajenas.

El enfoque territorial obliga a sencillamente: escuchar y, sobre todo, obedecer a los pobladores.

Lo aprendí con un golpe intelectual y del espíritu. Y soy feliz de haberlo entendido.

Cuando ya se había terminado el trabajo de recoger las iniciativas de parte de los grupos representativos de las zonas con Planes de Desarrollo con Enfoque Terrotorial (cerca de 33 mil) y el el equipo del INVIAS del Ministerio de Transporte ya habían avanzado ampliamente en la planeación que se deberá seguir para la totalidad de las vías del pilar de Infraestructura de cada una de las 16 subregiones PDET, encontramos, en el pilar de Reconciliación, una iniciativa que me pareció exótica: Nos pedían la construcción de un puente que, en mi lógica, no hacía ningún sentido y era inconsistente, pues no unía una zona productiva con un centro de acopio, no llevaba a un hospital, no acortaba el tiempo para ir a trabajar a la zona urbana. Nada. En mi mente no cuadraba con ningún criterio de priorización.

En el Chocó, entonces, hablé largo con las mujeres que lo habían solicitado. Ese grupo de lideresas naturales me miraron con compasión y luego, con paciencia, me explicaron: “¡Ay, Archila!”, que no se trataba de un puente para transitar mercancías, ni para comunicarse. Me mostraron dónde vivían ellas y sus familias, a un lado de una quebrada, y que el colegio de sus niños quedaba al otro lado. En ese sitio la quebrada ya venía crecida y no se podía cruzar a pie. Por eso, en ausencia del puente, los niños, para llegar de donde residen a donde estudian, debían recorrer un camino que sube, por una ladera muy tupida de bosque hasta la cima de una montaña donde la quebrada es ya delgadita y se puede pasar al otro lado sin esfuerzo. Pero, en ese trayecto los criminales los reclutaban forzosamente. Era un puente para cuidar sus hijos.

Ese enfoque territorial que debemos usar en todas las intervenciones requiere que abandonemos las lógicas foráneas a la zona y que aceptemos como verdaderas y válidas las que hacen sentido donde se producen y donde se van a aplicar.

Cada uno de nosotros puede ser parte de ese enfoque. Basta que lo escuchemos donde estamos y sepamos tener la paciencia y la humildad que se precisa. Para que sigamos, como queremos ser siempre, una sola Nación, se precisa que estemos en disposición y condiciones de armonizar en lo que se necesite para proyectos regionales o nacionales.