SINOVAC nombrada socio estratégico de BogotáBio

Marta Rodriguez

julio 12, 2023

Sinovac Biotech Ltd. ("SINOVAC" o la "Compañía") (NASDAQ: SVA), proveedor líder de productos biofarmacéuticos en China, anunció su nombramiento como socio estratégico de BogotáBio, que se inaugurará como la primera planta local de producción de vacunas humanas y será establecida en Bogotá, la capital de Colombia.

BogotáBio, a través de un modelo de innovación colaborativa entre los sectores públicos y privados del sector farmacéutico en Bogotá, busca desarrollar vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones de Colombia (PAI), necesarias para la prevención de varias enfermedades infecciosas.

SINOVAC fue elegida ganadora, por el Gobierno de Bogotá, entre 15 compañías biofarmacéuticas de alrededor del mundo invitadas a participar en el proceso de selección. La extensa experiencia en investigación y desarrollo, en la producción de vacunas, así como el excelente historial de construcción de plantas de producción de vacunas de la compañía desempeñarán un rol fundamental en esta nueva alianza.

“BogotáBio será una de las más grandes innovaciones que le dejaremos a Bogotá en términos de investigación, desarrollo y cuidado de la vida”, mencionó Claudia López, alcaldesa de Bogotá, cuando describió el impacto de la nueva planta de vacunas durante el evento Smart City Expo Bogotá 2023.

“Es un honor para nosotros servir como socio estratégico del Gobierno de Bogotá en el proyecto BogotáBio. El amplio uso de nuestra vacuna contra la COVID-19 demuestra la confianza puesta en nosotros, lo cual agradecemos sinceramente”, menciona Helen Yang, directora de Negocios de SINOVAC. “Todos debemos aprender de la experiencia de esta pandemia. El proyecto colaborativo entre el Gobierno de Bogotá y SINOVAC busca establecer la capacidad productiva local del país en desarrollar y producir vacunas de forma rápida, con el objetivo de prevenir o mitigar el impacto de futuras amenazas infecciosas.”

Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, manifestó que “Tras un proceso riguroso, Sinovac será nuestro socio estratégico porque cumplió con todos los requerimientos. Además, nos transmitirá su experiencia en la construcción de la fábrica de biológicos. Es una alianza público privada auto sostenible y rentable. Debemos tener garantizado el derecho a la salud y el acceso a las vacunas. Por eso es fundamental tener la capacidad de la fabricación pública de vacunas y un socio estratégico que cuente con la experiencia".

"Para Invest in Bogota, la llegada de Sinovac es un hito sin igual que convierte a la ciudad en el epicentro de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y esto no es un hecho fortuito, pues Bogotá cuenta con un sector farmacéutico maduro, que concentra 63% de los fabricantes, 60% de las exportaciones, 50% de los empleos del sector, y que contribuye al 1,51% del Producto Interno Bruto de Colombia. Así mismo, trabajar para facilitar la llegada de una inversión de esta magnitud e importancia para la salud pública de los colombianos es un orgullo." Asegura Isabella Muñoz, directora ejecutiva de Invest in Bogota, la agencia de promoción de inversión de la ciudad.

Colombia obtuvo la aprobación del uso de emergencia para la vacuna de SINOVAC contra la COVID-19 -CoronaVac®- en febrero de 2021, convirtiéndolo en uno de los primeros países en usar la vacuna. A la fecha, CoronaVac® y la vacuna de SINOVAC contra la hepatitis A, Healive®, han sido distribuidas con éxito a nivel nacional, contribuyendo al cierre de forma efectiva la brecha de vacunación con productos seguros y asequibles.

Acerca de SINOVAC

Sinovac Biotech Ltd. (SINOVAC) es una compañía biofarmacéutica con sede en China, enfocada en investigación, desarrollo, producción y comercialización de vacunas que protegen contra enfermedades infecciosas humanas.

El portafolio de productos de SINOVAC incluye vacunas contra la COVID-19, enterovirus 71 (EV71), enfermedad infecciosa de Mano-Boca-Pie (HFMD), hepatitis A, varicela, influenza, poliomielitis, enfermedad de neumococo y paperas.

Dentro de estas, la vacuna contra la COVID-19, CoronaVac®, ha sido aprobada para uso en más de 60 países y regiones a nivel mundial; con respecto a la vacuna contra la hepatitis A, Healive®, esta cumplió con los requerimientos de precalificación de la OMS en el 2017. Así mismo, en el 2022, la vacuna inactivada de polio de SINOVAC (sIPV) y la vacuna de varicela fueron precalificadas por la OMS. Por otro lado, con respecto a la vacuna EV71, Inlive®, esta es una vacuna innovadora bajo “Categoría 1 en productos biológicos preventivos” e inició de comercialización en China en 2016

SINOVAC fue la primera compañía en obtener aprobación para su vacuna contra la influenza H1N1 Panflu.1®, que suministró la campaña de vacunación del gobierno chino, así como su programa de acopio. Así mismo, la compañía es la única proveedora de la vacuna contra la influenza pandémica H5N1 Panflu®, para el programa de acopio del gobierno chino.

SINOVAC se dedica continuamente a la investigación y desarrollo de nuevas vacunas, teniendo en su pipeline vacunas combinadas que pueden significar múltiples oportunidades de mercado a nivel global. Por esta razón, SINOVAC planea llevar a cabo cooperaciones extensas y profunda con otros países y organizaciones comerciales e industriales.