Sin trabajo y despechado: el mal momento de Lincoln Palomeque

A la incertidumbre que genera su relación con Carolina Cruz, se suma la inestabilidad económica del actor que asegura no esta fácil conseguir trabajo

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se convirtieron en la pareja del momento de la farándula colombiana más estable. El actor y presentadora llevan13 años juntos y se han mantenido al margen de los escándalos y polémicas tan comunes entre los famosos. Sin embargo, hace unos meses se rumora acerca de una posible separación. Una ruptura que todavía ninguno de los dos ha confirmado pero que sería posible debido a que Carolina Cruz no ha vuelto asistir a ningún evento en compañía de Palomeque.

Al posible despecho de Lincoln Palomeque, se le suma su mal momento en el mundo de la actuación. A pesar de ser una estrella a nivel internacional y haber participado en éxitos como La Reina del Sur, en una entrevista que concedió a Mar Saura, periodista española, confesó que aunque los sueldos de los actores eran buenos, estos no eran fijos ya que una producción dura alrededor de 4 o 2 meses, y hay temporadas en las que no tiene trabajo y le toca vivir de ese último sueldo. Palomeque declaró que actualmente en Colombia las producciones no duran un año o más como antes, ahora puede tener trabajo unos cuantos meses y estar desempleado largas temporadas.

