Sin tapujos: las revelaciones de Lina Tejeiro sobre su fiesta

“Desde el sábado me desparecí porque tuve guayabo todo el domingo, ayer lunes me dediqué a descansar” inició Lina Tejeiro en sus redes sociales para interactuar con sus seguidores y responder algunas preguntas sobre su tan anhelada fiesta. Su amiga más cercana la cantante Greeicy Rendón fue una de las invitadas sorpresa “ella no me confirmó porque me dijo que lo veía muy difícil, estuvimos hablando de nuestras agendas y yo daba por hecho que ella no iba” confesó Lina para explicar el contexto de su sorpresiva reacción al ver a la cantante llegar a su fiesta.

Dada su más reciente borrachera pública en el restaurante de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, sus seguidores no dudaron en preguntarle por el guayabo que tuvo después de su cumpleaños y la hora en la que se durmió. “De la mayoría de cosas me acuerdo muchísimo, lo único que no recuerdo es que me subí a cantar Rata de dos patas a la tarima, de resto me acuerdo de todo porque no me emborraché tanto. El salón del hotel era hasta las 4 de la mañana, y yo me acosté de día a las 6 o no sé qué hora era” afirmó Lina para luego contar la comida que sirvieron aproximadamente a las 3:30 de la mañana: caldo de carne, frituras, empanadas, arepas de huevo y hasta carimañolas.

Además de explicar su versión del controversial beso con Epa Colombia, y de eximirse de cualquier culpa o responsabilidad por el conflicto que se generó entre la empresaria y su novia la futbolista Diana Celis; Lina también habló sobre sus pintas utilizadas en la celebración y el video de su mamá persiguiéndola por toda la pista de baile.

