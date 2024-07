Él es el hermano de César Escola que apareció en 'Betty, la fea' ¿Se acuerda?

.Publicidad.

César Escola es uno de los jurados más reconocidos de la televisión colombiano. Por varios años, el hombre ha sido parte del programa Yo me llamo, claro que ha tenido otras apariciones en la tv. Gracias a su conocimiento y talento, es reconocido por muchos como una eminencia y es muy respetado en el medio. Claro que, para los que no saben, en la familia Escola hay más de un talento. De hecho, el hermano de César Escola ha llegado a tener algunas participaciones en producciones de la televisión colombiana. Su nombre es Pablo Escola y en algún momento optó por dedicarse a la actuación.

Pablo, el hermano de César Escola que se dedicó a la actuación

Seguramente muchos no tengan muy presente su nombre hoy en día, pero si ha tenido la oportunidad de estar en reconocidas producciones. Antes de optar por este mundo de las artes escénicas, Pablo se dedicó a temas empresariales. Sin embargo, en él había talento y lo sabía. Es por eso que en un punto de su vida, tomó la decisión de enfocarse en la actuación. Fue tal su compromiso que incluso llegó a estudiar artes escénicas para poder perfeccionar su talento. Pronto, el esfuerzo hecho por el hermano de César Escola dio sus frutos, lo que al tiempo significó su aparición en la televisión nacional.

..Publicidad..

Pablo Escola como Ricardo Mantilla en Betty, la fea.

|Le puede interesar Así fue reaccionó Miguel Varoni al enterarse que Pedrito Jr iba a ser Carlos Torres; se emocionó de más

...Publicidad...

Pero no participó en cualquier novela; una de sus primeras apariciones se dio en Betty, la fea. En esta producción escrita por Fernando Gaitán, Pablo le dio vida a Ricardo Mantilla. Este era el presidente de Color Inn y era muy cercano a Armando Mendoza y Mario Calderón. Quizás algunos lo recuerden y puede que otros no. Además de esta novela, el hermano de César Escola también estuvo en algunos proyectos como Francisco el matemático. Un hombre con carisma y talento, no se puede negar. Claro que el tema empresarial no quedó de lado para él.

....Publicidad....

De hecho, hoy en día Pablo Escobar cuenta con su propia empresa, la cual tiene por nombre Agencia de Comunicaciones Escola. A diferencia de su hermano, César sigue siendo una figura pública reconocida y que brilla en la televisión nacional. Sin embargo, esto no quiere decir que en algún momento, Pablo pueda volver a brillar.

Vea también: