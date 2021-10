Ni "el cantante" ni Carlos Morales: Edgar Perea será siempre el narrador oficial de la Selección Colombia

.Publicidad.

Varios de los momentos más icónicos en la historia de la Selección Colombia son recordados en la mente de muchos con la voz de Edgar Perea. "El Campeón" era tan versátil que su voz le permitía narrar desde fútbol, boxeo, ciclismo y hasta béisbol, aventurándose en disciplinas que los actuales narradores de fútbol no se atreven.

Durante aproximadamente 15 años la narración de los partidos de la Selección Colombia estuvo al mando de Javier Fernández "el cantante del gol". Su inconfundible voz y sus frases icónicas como "tú tranquilo" acompañaron a la tricolor por uno 15 años, hasta que cometió el error de salir de Caracol. Su reemplazo, Carlos Morales, se ha consolidado como la nueva voz oficial de la tricolor, pero ambos están lejos de los icónicos relatos de Perea.

-Publicidad.-

Desde la década de los 80 y 90 Edgar Perea estuvo siendo la voz oficial de Caracol para los partidos de Colombia, acompañando y viviendo momentos icónicos como la clasificación al mundial del 90, el empate 1-1 contra Alemania y el 5-o contra Argentina.

Publicidad.

"El campeón" no era solo una voz que adornaba las imágenes deportivas, sino que también era discutido, polémico y nadie dudaba que su opinión tenía peso y generaba titulares, cosa que no hacen los actuales narradores de fútbol. Era uno de los habituales del programa La Polémica, el más importante en su momento de la radio nacional. Se metía en líos porque no quería quedar bien con todo el mundo. Cuestionó y de qué manera, la convocatoria al mundial de Estados Unidos 1994 de Barrabas Gómez de quien decía era un "paquidermo, de movimientos paquidermicos". Fue una de esas voces de mando que ya no quedan en el mundo de la narración colombiana.

Vea también: