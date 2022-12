En presencia de la directora del ICBF, el presidente Petro reconoció su fracaso

.Publicidad.

Durante su visita al municipio Uribia, La Guajira, el presidente Gustavo Petro reconoció el fracaso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) durante sus cuatro meses de gobierno, periodo en el que han muerto 20 niños Wayuú a causa de desnutrición. Petro hizo énfasis a que esto se debe a la ineficiencia del ICBF que no ha presentado un programa serio y claro para esta región que siempre ha estado inmersa en la pobreza y ha tenido problemas a la hora de atender las necesidades de niños y adolescentes. El presidente le envió un mensaje directo, que sonó a regaño, a Concepción Baracaldo, directora del ICBF, a quien le reprochó no haber invertido en La Guajira y acusó de estar cometiendo los mismos errores del gobierno Duque y le recomendó hacer un programa que suministre agua potable y no únicamente en llevar bienestarina pues la desnutrición es causada principalmente por la falta de agua.

No es el primer problema que ha tenido Concepción Baracaldo quien ha estado en el ojo del huracán en solo tres meses que lleva en el cargo. Su presencia a las regiones del país ha sido casi nula y tampoco se ha presentado en los debates sobre la niñez que han tenido lugar en el Congreso donde inclusive pusieron su fotografía en una silla vacía alegando su ausencia reiterativa.

Concepción Baracaldo llegó al cargo sin experiencia, pero con la recomendación por la primera dama Verónica Alcocer de quien es cercana ya que son vecinas en el conjunto Santa Ana II ubicado en Chía.