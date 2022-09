La vecina de Petro y Verónica Alcocer la escogida para manejar el ICBF

.Publicidad.

Desde hace una semana una camioneta de la Policía de Infancia y Adolescencia esta parqueada en Santa Ana de Chía II ubicado en las afueras de Bogotá. No es para menos, en este conjunto residencial vive la nueva directora del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y también la familia presidencial Petro Alcocer que desde hace 15 días se mudó al Palacio de Nariño pero dejaron abierta su casa en Santa Ana de Chía II, intacta ya que no trastearon sus pertenecías y la primera dama todavía la concurre para tomar té con sus amistades del conjunto, la primera en la lista es la de Concha.

Así conocen a Concepción Barakaldo quien vive hace casi dos décadas en Santa Ana II, en una vivienda que es propiedad de un hermano suyo que vive en el exterior. Aunque no habla mucho con los vecinos, se hizo gran amiga de Verónica Alcocer al punto de que fuera ella la que recomendará su nombre para tomar las riendas del ICBF donde la primera dama siempre ha tenido puesto en la junta directiva. Concha Barakaldo no tiene experiencia en trabajo con la niñez, sin embargo, entre 2004 y 2007 trabajó como secretaria de Planeación en la alcaldía de Chía de Fernando Sánchez. Su pasó por este cargo fue bastante cuestionado al asignar licencias en áreas de construcción que no cumplián con los lineamentos y eran zonas ambientales protegidas y se opuso a cerrar un prostíbulo en el que posteriormente fueron encontrados menores de edad.

Sin embargo, el nombramiento de la vecina incondicional de la familia Petro Alcocer sigue firme y esta tarde Petro lo hará oficial.

