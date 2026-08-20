Él es el gringo que conquistó a la polémica Aida Victoria Merlano y con el que se va a casar

La influenciadora dará el "sí" en el altar a David Darville, un streamer y músico de Bahamas conocido como "Escro"

El pasado martes 18 de agosto de 2026, la creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar su compromiso matrimonial. A través de un video y postales románticas compartidas en sus redes sociales, la influencer confirmó que está lista para dar el "sí" en el altar.

El anuncio tomó por sorpresa a su comunidad digital porque no había presentado públicamente a su nueva pareja, manteniendo la relación bajo estricta reserva. Por esto la gran pregunta en redes fue: ¿quién es el hombre que conquistó a una de las figuras más mediáticas de Colombia?

Un novio de Las Bahamas

El prometido de Aida Victoria es David Darville, conocido en internet bajo el seudónimo de "Escro". Originario de Bahamas, él es un creador de contenido que ha ganado reconocimiento en el mundo del streaming, el entretenimiento y el humor.

A diferencia de lo que muchos suponen, David no es un recién llegado a la escena digital ni se limita a ser simplemente "el novio de…". Antes de que su nombre se ligara sentimentalmente al de Merlano, "Escro" ya tenía presencia en redes sociales. Su contenido se enfoca en transmisiones en vivo, donde conecta con su audiencia compartiendo dinámicas, retos, videojuegos y humor.

Además de su faceta como streamer, Darville también es cantante y productor musical. Al ser creador de contenido y músico, David aprovecha el alcance de sus transmisiones para promocionar canciones directamente con su comunidad y así posicionar sus temas en plataformas digitales de forma independiente.

Un romance que nació tras las pantallas

La historia del compromiso entre Aida Victoria y David Darville comenzó a tejerse ante la mirada de sus seguidores. Durante los últimos meses, ambos empezaron a publicar videos y hacer apariciones en transmisiones en vivo, fotos y contenidos digitales. La química entre ellos despertó especulaciones, en especial cuando en una de sus transmisiones compartieron un beso en vivo como parte de un reto.

Ante los rumores, Aida Victoria se había limitado a comentar que estaba conociendo a David, describiéndolo como una "persona increíble", aunque sin confirmar públicamente que sostenían un noviazgo. Finalmente, la confirmación llegó con la romántica propuesta de matrimonio frente al mar que ellos mismos publicaron en sus redes.

El escenario elegido para el compromiso fue una playa decorada con rosas rojas. En el video compartido por la influencer, se observa a David, vestido de blanco, entregándole una carta a la barranquillera. Acto seguido, el bahameño se arrodilló sobre la arena para entregarle un costoso anillo de compromiso.

Alta exposición

Para entender el impacto de este compromiso, es necesario recordar por qué Aida Victoria Merlano es una figura famosa de Colombia. Es hija de la excongresista Aída Merlano: la joven decidió cambiar su nombre legalmente en honor a su madre. Desde entonces, ha forjado su carrera como creadora de contenido. Su carisma, su capacidad para debatir temas complejos con total frontalidad y su pasado noviazgo con el streamer Westcol la han mantenido en las tendencias de la farándula.

El compromiso marca un giro significativo en su vida personal. A finales de 2025, Aida Victoria atravesó una escandalosa separación de Juan David Tejada, padre de su hijo. La ruptura terminó en medio de graves acusaciones que llegaron a las autoridades y al ICBF, con Merlano declarando públicamente haber sido víctima de abandono económico.

Tras dejar atrás los capítulos difíciles, Aida Victoria inicia una nueva etapa sentimental junto a David Darville. Aunque el sorpresivo anuncio del matrimonio despertó rumores sobre un posible embarazo, la creadora de contenido ya desmintió, aclarando que su compromiso no está relacionado con un embarazo y responde únicamente al amor y a la complicidad de la pareja.

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