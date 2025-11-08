Son del Distrito y las administra el IDRD en cabeza de Daniel García están en Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Engativá, Fontibón y los CEFES de Tunal y Suba

El programa de las piscinas en los parques de Bogotá, viene de tiempo atrás y forman parte de los mega parques que se encuentran en las distintas localidades de la ciudad y están administradas por el Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá, estos escenarios deportivos se encuentran en zonas populares de la ciudad como los parques estructurantes Virrey sur, Autopista sur, La Serena, Patio Bonito, Sauzalito, Candelaria la Nueva y Meissen, pero también en los CEFES de San Cristóbal sur, Tunal, Cometas y Fontanar del Río en Suba, las cuales estarán al servicio de los ciudadanos.

Quienes podrán disfrutar de espacios seguros, accesibles y de calidad para que los bogotanos disfruten del deporte, la recreación y la actividad física, en espacios seguros, adecuados para nadar, entrenar o simplemente tener un momento de relajación dentro del agua.

Los ciudadanos que estén interesados en utilizar las 7 piscinas que la Alcaldía de Bogotá puso al servicio de los Bogotanos de forma gratuita, ubicadas en distintas Localidades de Bogotá, deben cumplir una serie de requisitos comenzando por tramitar un carnet ante el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Con este documento las personas pueden identificarse y tener acceso a las piscinas, para obtener el carnet que les permita el acceso a los parques donde se encuentran las piscinas, los interesados deben presentar una documentación requerida por el IDRD, así lo indicó el director de esta entidad Daniel García Cañón

Los ciudadanos deben presentar: un certificado médico de aptitud para la natación, expedido por la EPS a la que esté afiliada la persona y certifique que no padece ninguna enfermedad que le permita hacer uso de la piscina y debe estar vigente. El usuario debe ser mayor de 5 años y los menores de 12 años, deben estar acompañados por un adulto mayor que se haga responsable.

Todos los usuarios deben llevar gorro de baño y utilizarlo el tiempo que estén dentro de la piscina, un traje de baño el cual debe ser en material de nylon, licra o poliamida, toalla, zapatos para piscinas y firmar un documento de exoneración de responsabilidad que entrega el instituto de recreación y deporte.

Para la práctica libre en la piscina los usuarios deben llegar con 30 minutos de anticipación a la hora programada, para poder hacer uso de las piscinas se debe cumplir con todos los requisitos establecidos por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, respetando las reglas establecidas por la entidad.

Las piscinas están ubicadas en sectores populares de distintas localidades de Bogotá como la piscina el Virrey localizada en la Localidad de Usme en la calle 96 B sur # 8 – 10 en el parque el Virrey sur su horario de atención es de 6 de la mañana a 6 de la tarde de martes a Domingo.

La piscina de Candelaria de Nueva, está ubicada en la Localidad de Ciudad Bolívar en la calle 62 B sur # 22 I – 63 en el parque Candelaria la Nueva y es una piscina semiolímpica acta para la práctica libre de natación, está abierta los miércoles, viernes y sábados de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

En el parque Sauzalito de la Localidad de Fontibón, está ubicada la piscina de su mismo nombre en la Diagonal 22B # 68D – 43 situada en el sector de ciudad salitre, tiene un horario de atención de martes a domingo de 7 de la mañana a 4 de la tarde.

En el barrio Minuto de Dios de la Localidad de Engativá esta ubicada la piscina la Serena en el parque de su mismo nombre situada en la calle 90 A # 85 – 70 su horario de atención es de martes a domingo de 7 de la mañana a 5 de la tarde.

La piscina Meissen, está situada en la Localidad de ciudad Bolívar, en el parque y polideportivo Meissen localizado en la calle 62 Bis Sur # 18C – 32 su horario de atención al público es de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde.

En la Localidad de Bosa, en la carrera 72 # 57 H – 20 sur, está ubicada la piscina autopista sur en el parque conocido como PAVCO. Hay una piscina semiolímpica y otra para niños, su horario de atención es de martes a viernes entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde.

La piscina patio Bonito, se encuentra situada en la carrera 101 # 34 – 02 sur en parque y el barrio de su mismo nombre en la localidad de Kennedy con un horario de atención de 7 de la mañana a 3 de la tarde de martes a viernes.

De acuerdo con lo manifestado por director del IDRD Daniel García Cañón, aunque, el ingreso a las piscinas es totalmente gratuito, los ciudadanos interesados en utilizar este servicio, deben hacer una reserva previa a través de la App Vive IDRD o en el portal www.idrd.gov.co y los ciudadanos deben leer muy bien los términos y condiciones dispuestas en las plataformas.

