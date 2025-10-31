Lo que un día fue el parque acuático más famoso de Bogotá ahora será un gran espacio de recreación y deporte

Bogotá está en constante crecimiento, y prueba de ello son las múltiples obras que se están llevando a cabo en toda la ciudad. Además de los trabajos para mejorar y ampliar la infraestructura de TransMilenio y del Metro de Bogotá, existen otros proyectos que buscan renovar espacios tradicionales. Entre ellos está Cici Aquapark, el recordado parque acuático de la capital que durante años fue sinónimo de diversión familiar y que un día, sin previo aviso, cerró sus puertas.

Durante mucho tiempo, los bogotanos se preguntaron qué pasaría con esos terrenos que un día albergaron risas, toboganes y piscinas de olas. Hoy, por fin, se sabe cuál será su futuro y cómo cambiará por completo este emblemático lugar.

En esto se convertirá Cici Aquapark, el famoso parque de Bogotá que tendrá varios escenarios

Muchos recuerdan haber pasado algún día deslizándose por los toboganes de Cici Aquapark o disfrutando de su piscina de olas. Durante 16 años, este parque les brindó a los capitalinos una alternativa única para vivir la experiencia de un centro acuático sin salir de la ciudad. Pero en 2016, su cierre tomó por sorpresa a todos. La administración explicó que la decisión se debía a la necesidad de hacer adecuaciones para cumplir con las normas de seguridad y funcionamiento.

Interior de Cici Aquapark.

Sin embargo, el tiempo pasó y el lugar quedó sumido en el abandono, convertido en un cementerio de piscinas y toboganes. Las estructuras se deterioraron, el agua desapareció y los recuerdos quedaron atrapados entre el óxido y el silencio. Pero ahora, tras casi una década de olvido, el futuro de este espacio empieza a renacer.

|Le puede interesar Cómo llegar al mágico pueblo de Antioquia con verdes e imponentes paisajes y fincas para descansar

Según información revelada por el medio Red+ Noticias y confirmada por el IDRD, actualmente se está ejecutando el proyecto APP Nuevo Parque Salitre Mágico, una iniciativa que busca transformar por completo lo que fue Cici Aquapark.

Este nuevo megaproyecto se convertirá en un moderno espacio de recreación y entretenimiento que integrará varios escenarios. Entre ellos, un centro de entretenimiento familiar, una nueva taquilla, vías de servicio, plazoleta multipropósito, locales comerciales, bicicleteros, canchas deportivas y zonas biosaludables. También se incluirán dos canchas de fútbol cinco, juegos infantiles y espacios verdes diseñados para la recreación al aire libre.

Una inversión millonaria para transformar el occidente de Bogotá

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, el costo total de esta gran obra asciende a $967.973 millones, con precios calculados a diciembre de 2017. La cifra incluye los estudios, diseños de la fase III, obtención de licencias y permisos, ejecución de obras, operación del lugar y mantenimiento de la infraestructura durante los próximos 25 años.

El proyecto, desarrollado bajo el modelo de asociación público-privada (APP), promete devolverle la vida a una zona que durante años estuvo olvidada. De esta manera, Cici Aquapark pasará a la historia no solo como un símbolo de nostalgia, sino como el punto de partida de una nueva etapa para la recreación bogotana.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.