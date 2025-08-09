Anímese para el Music Aerobic Fest

Una de las actividades para el Festival de Verano es una maratón de aeróbicos, donde además de hacer ejercicio los participantes tendrán unas horas de bienestar

Durante la celebración de la edición número 28 del Festival de Verano de Bogotá a cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte-Idrd se tendrá un plan gratuito y original. El Idrd, hoy bajo la dirección de Daniel García Cañon, tiene planeado hacer el Music Aerobic Fest.

Una actividad que busca acercar a los capitalinos con la actividad física. El evento hace parte del Festival de Verano. Donde se ofrece a los capitalinos una manera de aprovechar el tiempo del fin de semana, más allá de ver películas, andar en bicicleta, o maratonear series.

El Music Aerobic Fest además de ofrecer un maratón de aeróbicos busca generar una conciencia ambiental donde los asistentes tendrán un espacio para conectarse de manera simbólica con la tierra y de paso reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente. La idea detrás del evento es moverse con sentido y acercar a los asistentes al ritmo de la naturaleza. No es la única actividad llamativa.

El Idrd no olvido para la presente edición uno de los elementos más reconocidos del octavo mes del año, las cometas. El festival de cometas se celebrará el domingo 10 de agosto en el Parque El Tunal, la localidad de Teusaquillo de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Ese mismo día se llamaron a los músicos.

El festival además de ofrecer el Music Aerobic y el Festival de Cometas piensa organizar El Conciertazo de Verano donde artistas como Jessi Uribe, Pipe Bueno, Fariana, Bony Cepeda, Rikarena entre otros pondrán a cantar a los capitalinos el domingo 10 de agosto.

Información Relevante

Costo: Gratuito

Fecha: 9 de Agosto

Lugar: Simón Bolívar

Hora: 6:00 pm a 11:00 pm

Edad mínima: La persona debería consultar a su médico para conocer los riesgos o beneficios de realizar varias horas de ejercicio.

